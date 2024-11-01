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Pelea entre Ana Rosa Quintana y José María Figaredo

Pelea entre Ana Rosa Quintana y José María Figaredo  

Fíjate en estos tres detalles que no pueden pasar desapercibidos: 1. Figaredo le dice a Ana Rosa Quintana que es Génova, es decir el PP, el que marca la línea política de los medios de comunicación de derechas. (...) 2. Por mucho que lo hayan negado Figaredo reconoce que ha habido una purga en Vox (...) de unos cuantos que han destapado la corrupción en la ultraderecha y lo reconoce porque la compara con la purga que ha hecho Ayuso en la Asamblea de Madrid. 3. Ana Rosa reconoce a Figaredo que hay temas de los que ella no quiere que se hable.

| etiquetas: ana rosa , figaredo , pp , vox , derecha mediática
11 6 0 K 111 Fachéame
6 comentarios
11 6 0 K 111 Fachéame
Black_Txipiron #1 Black_Txipiron
Frigodedo, siempre será frigodedo.
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emmett_brown #4 emmett_brown
#1 Y NO TIENE EL TURRRNO DE PALABRRRA
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ana Rosa y Figaredo ... dos tontos muy tontos.
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cocolisto #5 cocolisto
Eleló en su mejor expresión.  media
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ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
¿Alguien más ha leído el artículo escuchando Linkin Park de fondo sin que ningún altavoz estuviera encendido?
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#3 exeware
Conclusiones un poco estiradas creo yo, sobre todo la de que Ana Rosa no quiere hablar de algo... es super normal.decirle a alguien q no se vaya por las ramas
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menéame