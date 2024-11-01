Pelea entre Ana Rosa Quintana y José María Figaredo  

Fíjate en estos tres detalles que no pueden pasar desapercibidos: 1. Figaredo le dice a Ana Rosa Quintana que es Génova, es decir el PP, el que marca la línea política de los medios de comunicación de derechas. (...) 2. Por mucho que lo hayan negado Figaredo reconoce que ha habido una purga en Vox (...) de unos cuantos que han destapado la corrupción en la ultraderecha y lo reconoce porque la compara con la purga que ha hecho Ayuso en la Asamblea de Madrid. 3. Ana Rosa reconoce a Figaredo que hay temas de los que ella no quiere que se hable.