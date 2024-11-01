edición general
Pedro Sánchez sorprende con una atrevida ruta enduro el día de su cumpleaños: "¡A por los 54!"

Pedro Sánchez sorprende con una atrevida ruta enduro el día de su cumpleaños: "¡A por los 54!"  

Pedro Sánchez ha compartido este sábado un vídeo en sus redes sociales coincidiendo con su 54 cumpleaños. El presidente del Gobierno ha querido mostrar su ruta en bici precisamente la semana en la que se han avivado los rumores sobre su estado de salud. "Toca ruta enduro para celebrar un año más. ¡A por los 54!", ha escrito Sánchez en su publicación de Instagram. "Se ha levantado un poco de niebla, pero aun así hace buen día para salir con la bici, lo prometido es deuda... Hay que hacer deporte siempre y huir de la vida sedentaria y estar en c

jonolulu
Montar en bici es de mala gente.

Otra más en la cuenta de Perro Sanxe

#3 Nasser
Está hecho un mulo. :troll:

Kantinero
A ver que se inventan de esta para criticarle

#1 R2dC
Maldición, es un licroso! ¿Dónde quedaron los filetes imbatibles? {0x1f404}

Pues ahora habrá que votar a la ultraderecha las próximas elecciones :troll:

#2 groucha
#1 Como si hacer deporte y comer un filete imbatible fuese incompatible. Menuda memez...


