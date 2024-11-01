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Pedro Sánchez se mete a China en el bolsillo poniéndose unos palillos en la boca a modo de colmillos

Pedro Sánchez se mete a China en el bolsillo poniéndose unos palillos en la boca a modo de colmillos

“Soy uno de los vuestros,ja ja ja ja" hadicho tirándose de los parpados.

| etiquetas: pedro , sanchez , se mete , china , bolsillo
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6 comentarios
15 4 1 K 412 ocio
ronko #1 ronko
"Ya sé Kung-fu" exclamó
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Find #4 Find
#1 Demuéstralo!  media
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ronko #6 ronko
#4 ¿Tengo algo entre los dientes? xD  media
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Cuñado #2 Cuñado
“Soy uno de los vuestros,ja ja ja ja" hadicho tirándose de los parpados

Siempre se puede mejorar con un "yo sel chinito".
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h3ndrix #5 h3ndrix
Ya sé que es El mundo today pero esta vez se han pasado, Sánchez no tiene el bolsillo tan grande!
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menéame