Pedro Sánchez confiesa ser fan de la banda canadiense "Destroyer"

Pedro Sánchez ha calificado el nuevo disco de Rosalía como de "maravilla". Sánchez, que admitió durante la entrevista ser «más de mujeres cantantes que de hombres cantantes», aseguró que entre sus discos favoritos de 2025 están los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten. Confiesa también su afición por los festivales revelando que el mejor que ha vivido ha sido el de Guns 'n Roses.