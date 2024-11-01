edición general
Pedro Sánchez confiesa ser fan de la banda canadiense "Destroyer"

Pedro Sánchez ha calificado el nuevo disco de Rosalía como de "maravilla". Sánchez, que admitió durante la entrevista ser «más de mujeres cantantes que de hombres cantantes», aseguró que entre sus discos favoritos de 2025 están los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten. Confiesa también su afición por los festivales revelando que el mejor que ha vivido ha sido el de Guns 'n Roses.

angelitoMagno #3 angelitoMagno
Feijoo ha dicho que le gustan Aute, Sabina y Victor Manuel.
De Ismael Serrano no ha dicho nada.

#4 kasianowsky
#3 También le gusta Brus Esprinter
iñakiss #5 iñakiss
#4 o creo que es más de farlopa san Basilio la yenifarlopez
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#3 Pero si son tres rojeras, ¿esto qué es?
Veelicus #2 Veelicus
Feijoo no es lider de esa banda porque no quiere, proximamente en A3Mierda
ctrlaltsupr1 #1 ctrlaltsupr1 *
Si es que lo tiene todo. Encima de dictador, destructor (o algo así, no sé mucho inglés, yo)
