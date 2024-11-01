edición general
Pedro Ruiz revela en 'La Revuelta' que no paga con tarjeta de crédito: "En casa siempre hay 1.500 euros para la compra"

El presentador afirma que al utilizar tarjetas de crédito las personas entregan 'gratis' todos sus datos

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
así es, Pedro, y a veces ni siquiera los entregamos no sólo gratis total, ya que a veces esas tarjetas tienen "condiciones" para ser gratuitas y si no las cumples además de dar tus datos estás pagando por darlos, en vez de que te paguen a ti... el mundo al revés y la gente creyéndose muy moderna y muy guay por no llevar efectivo nunca porque es más cool y más cómodo con tarjeta!!! idiotas!
ed25519 #6 ed25519
#1 Pues fijate que yo hago lo mismo, a primeros de vez voy al banco y saco 500 lereles y con voy pagando las cosas.
wata #2 wata
Si alguien cree, que hoy por hoy, es capaz de librarse que sus datos estén en la red es un ingenuo...o un genio.
reithor #3 reithor
Pues bien hecho. Yo intento, en mi escala, seguir esos pasos. Pero nos van cerrando cajeros... Cada vez hay menos.
#2 no todo es blanco o negro, con minimizar los datos cedidos ya se avanza.
wata #5 wata
#3 Claro. Se empieza por no aceptar cookies.
#4 Nuisaint
La batalla de la privacidad es algo que perdimos totalmente hace años. Si no es la tarjeta de crédito, es el móvil, los datos de internet etc etc. No hay nada que hacer si no quieres vivir en una cueva aislado.
#7 pirat
#4 Una cosa es inmolarse en plan asceta y otra entregarse culo en pompa.
A mí me excita no sentirme abducido por los ladrones de tiempo yankis, porque habría que hacerlo porque todos lo hacen...
Cometemos el enorme error de convertir las herramientas en objetivos.
Todo el tiempo que invirtamos en engrosar los beneficios de metas, equis, guguels, yutubes, netflixes, erbenebes,,, se va a volver en nuestra contra.
