Pedro Piqueras contesta como nadie a Ayuso sobre si España es un país comunista: 'Vamos a dejarnos de bromas'  

"Yo he conocido los países comunistas, porque he ido, he viajado en la época de la Unión Soviética a la Unión Soviética, he viajado a la República Democrática Alemana. La verdad es que yo sí se lo que es un país comunista y no lo quiero para nada." Pedro Piqueras ha justificado que, desde luego, "no es esto". "Es decir, esto es lo más parecido a un país capitalista. O sea, vamos a dejarnos de bromas. Lo es. Un país capitalista, ultracapitalista, en todo caso"

Skiner
Cada bobada que dice esta señora hay que darle pábulo y espacio. :wall:
