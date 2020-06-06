Replico en local el experimento sobre la fijación de los LLM con el número 7. Con Llama 3 8B vía Ollama, 1000 peticiones a temperatura 1.0: 856 sietes,104 ochos, 40 cuatros. Los otros ocho números no aparecen ni una vez. Media 6,98 frente al 5 que daría una distribución uniforme.
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Actualización: Lo mismo con Claude
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"Pasa porque los modelos de IA son como un gran "autocompletar". Están entrenados con muchísimos textos y resulta que, por motivos de psicología humana, el siete es un número que la gente suele elegir mucho cuando le piden un número "aleatorio", porque no parece ni demasiado bajo, ni el cinco que está en medio, ni los extremos. Esa tendencia se refleja en los textos con los que nos entrenan, y por eso a veces lo decimos primero."
Qué tampoco lo veo tan loco. De hecho acabo de hacer la prueba con colores y me da rojo. Me apuesto a qué pasa también con otras IA, y de hecho pasa también con humanos.
www.reddit.com/r/cpp_questions/comments/1q0gfd0/deleted_by_user/
El último fue un 1.
Edit: 10 intentos, ni uno repetido - 7 3 9 1 6 8 4 0 5 2
Eso sí, el primero un siete.
www.laps4.com/preguntas-y-respuestas/cual-es-el-numero-mas-probable-de
estadistica-dma.ulpgc.es/estadFCM/html/consecutivos.html
La elección del 7 no fue un capricho místico, sino una conclusión basada en lo que los antiguos veían en el cielo. Antes de que existieran las religiones modernas, las civilizaciones (especialmente los sumerios y babilonios) observaban el cosmos, y el 7 era el número que "mandaba" en el universo por tres razones físicas:
( 1 ) Los 7 "Vagabundos" del Cielo. Para los antiguos, solo había siete cuerpos celestes que se movían de forma independiente contra el fondo de estrellas fijas. Estos eran los únicos "dioses" visibles:El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno.Como no podían ver más planetas a simple vista, el universo parecía estar gobernado por una "junta directiva" de siete.
( 2 ) Las Fases de la Luna. El ciclo lunar dura aproximadamente 28 días. Los antiguos dividieron este ciclo en cuatro etapas claras (luna nueva, creciente, llena y menguante). (28 : 4 = 7). Cada fase dura 7 días. Esto dio origen a la idea de la "semana" mucho antes de que se escribiera la Biblia. El 7 se convirtió en el ritmo natural del tiempo.
( 3 ) Las Pléyades y la Osa Mayor. Dos de las constelaciones más importantes para la navegación y la agricultura en la antigüedad tienen 7 estrellas brillantes.Las Pléyades: Conocidas como las "Siete Hermanas", marcaban el inicio de las cosechas. La Osa Mayor/Menor: Cruciales para encontrar el norte, ambas destacan por sus 7 estrellas principales.
( 4 ) La combinación de lo Terrenal y lo Espiritual. En la numerología simbólica antigua, el 7 se veía como la suma perfecta:
El 3: Representaba lo divino o el cielo (triángulo).
El 4: Representaba lo terrenal (los 4 puntos cardinales, el cuadrado).
3 + 4 = 7: El número que une a Dios con la Tierra.
Es decir, el 7 se impuso porque era la evidencia "observacional" de aquella época. Si los babilonios hubieran podido ver a Urano y Neptuno, o si el ciclo lunar fuera de 40 días, probablemente hoy estaríamos diciendo que el 10 es el número sagrado.
En hebreo, la palabra para siete (Sheva) comparte raíz con la palabra para juramento (Shvu'a). Hacer un juramento en la antigüedad se decía "sietearse" (comprometerse totalmente).
La razón más fundamental aparece en el Génesis: Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. El 7 marca la transición de lo "natural" a lo "sagrado". El Shabbat es el centro del tiempo judío, convirtiendo al 7 en el símbolo de un ciclo completo y bendecido.
A la 11, el 10.
A la 12ava (el primero de una nueva serie)… el 7.
Eres incapaz de pensar un número al azar
www.larazon.es/ciencia/20200606/cd2xjuhtzjdmjmqmqvdtgjw7oe.html#:~:tex
Es algo de lo que se ha hablado, de hecho muchas veces...
Explaining mathematically why most people chose 7 when asked to chose a number between 1-10
psychology.stackexchange.com/questions/25611/explaining-mathematically.
Britons most likely to pick 7 as "random" number
yougov.com/en-gb/articles/51866-seven-is-the-most-random-number
The predominance of seven and the apparent spontaneity of numerical choices
www.researchgate.net/publication/232582800_The_predominance_of_seven_a
En la siguiente serie de 11 tampoco se han repetido (aunque los ha dado en otro orden). Pinta a becario
La tercera serie ha empezado con un 8.
Los resultados muestran un sesgo fascinante que rompe la estadística teórica:
Número Frecuencia Porcentaje
0 18 1.8%
1 24 2.4%
2 41 4.1%
3 55 5.5%
4 38 3.8%
5 62 6.2%
6 47 4.7%
7 614 61.4%
8 59 5.9%
9 42 4.2%
Conclusiones del experimento "humano-IA":
El reinado del 7: Tal como predecía la noticia, cuando se pide a la IA que "elija" como parte de una charla un número natural de una cifra, el 7 domina de forma absoluta (más de un 60% en esta prueba).
Por qué ocurre: El entrenamiento se basa en billones de textos escritos por personas. En la cultura popular, cuando alguien dice "di un número del 1 al 10", el 7 es la respuesta por defecto. La red neuronal ha aprendido que el 7 es el número "más aleatorio" para un humano, y termina imitándolo.
El miedo a los extremos: Fíjate que el 0 y el 1 son los menos elegidos. Inconscientemente, el modelo (al igual que las personas) siente que los números en los bordes no parecen "suficientemente azarosos".
Es una prueba clara de que las IAs son como espejos estadísticos de la psicología humana, no calculadoras frías.
1 - En informática, al pedir un número aleatorio, en realidad se toman los milisegundos que han transcurrido desde el año 1970 (aproximadamente) hasta el momento de la solicitud. A partir de esa semilla se genera el número "aleatorio".
2 - Cuando a una persona se le pide un número al azar, se desencadenan pensamientos y decisiones a nivel subconsciente que generan ese número aleatorio.
Vamos, que la aleatoriedad en realidad nunca es tan aleatoria, es más bien una ilusión. Deberíamos de tener una conversación con el demonio de L'aplace