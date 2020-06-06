Replico en local el experimento sobre la fijación de los LLM con el número 7. Con Llama 3 8B vía Ollama, 1000 peticiones a temperatura 1.0: 856 sietes,104 ochos, 40 cuatros. Los otros ocho números no aparecen ni una vez. Media 6,98 frente al 5 que daría una distribución uniforme.