La tarifa del peaje de la AP-66 (Huerna), entre Asturias y León, subirá un 3,64% a partir del jueves, 1 de enero, ha informado este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado. Transportes ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Así, a partir del 1 de enero, las tarifas subirán entre un 3,64 % y el 4,68 %, en función de las condiciones específicas de cada concesión.
hasta la IA lo sabe:
la prórroga del peaje del Huerna (AP-66)
fue declarada ilegal por la Comisión Europea, ya que se otorgó sin concurso público en el año 2000, incumpliendo la normativa de la UE y debería haber finalizado en 2021, pero el cobro continúa a pesar de las reclamaciones y la presión social, aunque el Gobierno español aún no ha retirado las casetas, a pesar de las exigencias europeas
Vigo - A Coruña, que son como unos 150 kilómetros, se va a más de 21€, es decir, que pagas más de peaje de ida que el combustible que te da para ir y volver.
Y de extremo a extremo más largo, Tui - Ferrol, que son cerca de 200 kilómetros, superará los 28€.
Es ridículo.
Aunque en 2026 pasara a ser gratuita, lo que no recuerdo la fecha exacta