El peaje del Huerna subirá un 3,64% en 2026, por encima de los 16 euros para turismos

La tarifa del peaje de la AP-66 (Huerna), entre Asturias y León, subirá un 3,64% a partir del jueves, 1 de enero, ha informado este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado. Transportes ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Así, a partir del 1 de enero, las tarifas subirán entre un 3,64 % y el 4,68 %, en función de las condiciones específicas de cada concesión.