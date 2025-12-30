edición general
El peaje del Huerna subirá un 3,64% en 2026, por encima de los 16 euros para turismos

La tarifa del peaje de la AP-66 (Huerna), entre Asturias y León, subirá un 3,64% a partir del jueves, 1 de enero, ha informado este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado. Transportes ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Así, a partir del 1 de enero, las tarifas subirán entre un 3,64 % y el 4,68 %, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Me caguen Aucalsa, en Cascos y en la madre que los parió a todos.
Feindesland #4 Feindesland
#1 Me sumo.
lonnegan #9 lonnegan *
#1 Es un peaje ilegal, esto es una puta vergüenza

www.20minutos.es/motor/actualidad/razones-comision-europea-declarar-il

hasta la IA lo sabe:

la prórroga del peaje del Huerna (AP-66)
fue declarada ilegal por la Comisión Europea, ya que se otorgó sin concurso público en el año 2000, incumpliendo la normativa de la UE y debería haber finalizado en 2021, pero el cobro continúa a pesar de las reclamaciones y la presión social, aunque el Gobierno español aún no ha retirado las casetas, a pesar de las exigencias europeas
#3 Tensk
Os va a dar la risa cuando veáis lo de la AP-9.

Vigo - A Coruña, que son como unos 150 kilómetros, se va a más de 21€, es decir, que pagas más de peaje de ida que el combustible que te da para ir y volver.

Y de extremo a extremo más largo, Tui - Ferrol, que son cerca de 200 kilómetros, superará los 28€.

Es ridículo.
Veelicus #5 Veelicus
#3 Bilbao - Zaragoza casi 40 Euros.
Aunque en 2026 pasara a ser gratuita, lo que no recuerdo la fecha exacta
#6 Tensk
#5 300 kms según google maps, haciendo la comparación con el precio de Tui-Ferrol, que se iría a los 42, pueees...
#11 Juantxi
#5 Creo que nunca será gratuita, ya está claro que al menos en Vizcaya y Álava tendrá peajes, y los tendrá en más recorridos seguramente.
#8 ypunto
#3 La citada autopista del Huerna son 78 Km, a 16 euros... tú dirás quién se ríe más.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Genial. Gastar un dineral en infraestructuras carísimas pagadas por todos para que al final pongan barreras infranqueables para usarlas.
#10 Juantxi
#2 Como los trenes de Alta velocidad, que muy pocos españoles usan. El concepto de servicio publico ya no mola para los políticos y es algo que inició Felipe González que quitó la mayoría de los servicios ferroviarios impulsando la España vaciada, y también desmontó la ganaderos la industria, la pesca y parte de la agricultura y nos metió en a NATO. Fue todo un hombre de Estado (de Estados Unidos).
#7 Astur_
para amortizar los collarines con los jabalíes y osos
