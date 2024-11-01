edición general
Paxos acuña accidentalmente más del doble del PIB mundial en monedas estables de PayPal (ENG)

Paxos, el emisor de la moneda estable PYUSD de PayPal, acuñó accidentalmente 300 billones de tokens supuestamente vinculados al dólar. Para contextualizar, esto equivale aproximadamente a 2,5 veces el PIB mundial y a unas 125 veces el número total de dólares estadounidenses que circulan actualmente. Paxos anunció posteriormente que la acuñación se debió a un «error técnico interno» y que habían quemado los tokens sobrantes.

paxos , paypal , cripto , stablecoins
Ferran #1 Ferran
No es una burbuja :troll:
#4 ombresaco
No entiendo muy bien el concepto de stablecoin en una blockchain. Suro que un sistema centralizado es mas eficiente.

#1 en este caso, lo mismo que hacen los bancos, y que se vende como algo maravilloso, y que no harían más si no fuera porque el coeficiente de caja está regulado por ley
Supercinexin #6 Supercinexin
Lo privado es siempre lo que mejor funciona, porque el empresario y el emprendedor se juegan su dinero de sus bolsillos, no como lo público que el dinero no es de nadie.

Menos mal que estos señores privados tan listos de los Bitcoin y las empresas privadas tecnológicas van a arreglar la economía con sus nuevas monedas virtuales, mucho más eficientes y realistas que el absurdo dinero impreso por los malditos Estados.

Blablabla blablabla.
#3 yarkyark
¿Acuñar tokens? Querrán decir emitir tokens...
#7 hrundil
Si tuviera que usar alguna stablecoin sería USDT por conveniencia de que son es la más usada o USDC porque son, al parecer, os más respetuosos con las leyes.
Jose_M._Alo #2 Jose_M._Alo
Llegará un día en que, también "accidentalmente", los borraran y nos echaremos unas risas
