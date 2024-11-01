Paxos acuña accidentalmente más del doble del PIB mundial en monedas estables de PayPal (ENG)

Paxos, el emisor de la moneda estable PYUSD de PayPal, acuñó accidentalmente 300 billones de tokens supuestamente vinculados al dólar. Para contextualizar, esto equivale aproximadamente a 2,5 veces el PIB mundial y a unas 125 veces el número total de dólares estadounidenses que circulan actualmente. Paxos anunció posteriormente que la acuñación se debió a un «error técnico interno» y que habían quemado los tokens sobrantes.