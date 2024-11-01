edición general
La patronal de la construcción admite que el sector ya emplea a "un porcentaje muy importante" de migrantes sin papeles

La patronal de la construcción admite que empresas del sector recurren de forma ilegal a migrantes sin permiso de trabajo ni residencia, que se beneficiarán de la regularización extraordinaria pactada entre el Gobierno y Podemos. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que dicen que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino [también] a pequeñas empresas de la construcción”, ha r

Chinchorro #1 Chinchorro
Malditos empresarios haciendo efecto llamada a los inmigrantes ilegales, cuando está la chavalada haciendo cola en la puerta de la obra para poder ganarse el pan...
#2 cybermouse
#1 Hay cola de pulseras ahi y en los invernaderos :troll:
devilinside #3 devilinside
#1 A mi me pasó cuando tenía 16 años. Un día le dije a mi viejo que dejaba de estudiar, que me aburria. Mi viejo me dijo que sin problemas. Yo pensé "hostias, por qué no lo dije antes". Al día siguiente me despertó a las seis de la mañana y a las 7 me plantó en una obra en la que el encargado era colega suyo. Yo dije que esa no era la idea, pero mi padre me dijo que SÍ era la idea. Llegué a tiempo al Instituto
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
#3 A un primo mío un día su padre lo estaba esperando a las siete de la mañana con los bocadillos listos para ir a la viña a cavar. Nunca más volvió a trasnochar hasta que fue mayor de edad.
makinavaja #9 makinavaja
#1 Es que son muuuuy solidarios!!!!! :-D :-D :-D
cocolisto #7 cocolisto
Curioso que los racistas persiguen a inmigrantes que honradamente trabajan en condiciones vulnerables e inseguras y nunca contra los empresarios que los contratan, muchos de ellos votantes fascistas.
pepel #8 pepel *
Si el novio de la IDA reconoce sus delitos, ¿por qué la patronal de la Construcción no lo iba a hacer?
Lo importante es Pagar POCO.
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
Y antes se empleaban, y seguro que lo siguen haciendo algunos, a nacionales sin dar de alta en la seguridad social. Conocí a uno que fardaba delante de mi padre que no pagaba nada a hacienda porque le ponían la nómina a cero. Cuando fue a jubilarse no tenía nada cotizado.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
pues inspeccion de trabajo a tope, que hacen falta lereles, manda huevos la inmunidad con la que se creen que tienen
