La patronal de la construcción admite que el sector ya emplea a "un porcentaje muy importante" de migrantes sin papeles

La patronal de la construcción admite que empresas del sector recurren de forma ilegal a migrantes sin permiso de trabajo ni residencia, que se beneficiarán de la regularización extraordinaria pactada entre el Gobierno y Podemos. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que dicen que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino [también] a pequeñas empresas de la construcción”, ha r