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Patricia Úriz admite referirse como "puta 1" a la exmujer de Ábalos en sus mensajes con Koldo: "Mi relación con Carolina era bastante mala"

Patricia Úriz admite referirse como "puta 1" a la exmujer de Ábalos en sus mensajes con Koldo: "Mi relación con Carolina era bastante mala"

Los detalles: La exmujer de Koldo ha aseverado que las mujeres a las que se refería como 'puta 2' o 'puta 3' eran "conocidas" de su exmarido sin especificar la identidad de las mismas.

| etiquetas: caso koldo , ábalos
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6 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Harkon #5 Harkon *
Este era uno de los amigos de 40 y 50 años de Sánchez muy preocupados del avance del feminismo?
3 K 48
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
fulanas farloperos escoria, lo de Torrente se queda corto con esta infame caterva
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#6 endy
PSOE y amor mercenario van de la mano siempre
2 K 32
#4 Pitchford
Jxxxx, que finos con los nombres..
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calde #2 calde
Joder, qué chusma de gente!
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menéame