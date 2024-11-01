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Patch Tuesday de marzo 2026: Microsoft corrige 97 vulnerabilidades, incluyendo 6 Zero-Days

Patch Tuesday de marzo 2026: Microsoft corrige 97 vulnerabilidades, incluyendo 6 Zero-Days

Microsoft ha lanzado su actualización mensual de seguridad corrigiendo 97 vulnerabilidades, entre ellas 6 zero-days que ya estaban siendo explotadas activamente. Si tienes Windows y no has actualizado este mes, tu equipo podría estar en riesgo. Una lectura obligatoria antes de cerrar el ordenador hoy.

| etiquetas: microsoft , windows , seguridad , vulnerabilidades , zero-day , patch tuesd
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10 comentarios
4 1 0 K 43 tecnología
#2 Pitchford
No dicen si afectan a Windows 10, 11 o todos... Al final el XP va a ser el más seguro.. nadie sospecha que lo tienes..
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lgm1976 #6 lgm1976
#2 Windows 10 ya no recibe actualizaciones desde el pasado año. Por lo tanto es W11.
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lgm1976 #8 lgm1976
#7 Se trata de un programa de pago, no es gratuito como las actualizaciones de seguridad ni con la misma frecuencia.

"Las personas u organizaciones que opten por seguir usando Windows 10 una vez que finalice el soporte técnico el 14 de octubre de 2025 tendrán la opción de inscribir sus equipos en una suscripción de ESU de pago. El programa ESU permite a los equipos seguir recibiendo actualizaciones de seguridad críticas e importantes a través de un servicio de suscripción anual una vez que finaliza el soporte técnico. El Centro de respuesta de seguridad de Microsoft define la clasificación de gravedad para las actualizaciones de seguridad." [Extraído de tu propio enlace]
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orangutan #9 orangutan
#8 Lo se, es decir, pagando si recibe actualizaciones
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pepel #1 pepel
Y digo yo; Microsoft debería indemnizarnos por haber vendido un producto tan defectuoso, propiciando la vulneración de todas las normativas internacionales sobre seguridad y confidencialidad.
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#3 harverto
#1 Los usuarios acaban de ascender a becarios beta testers
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ipanies #4 ipanies
Microsoft es a la informática lo que el PP a la política... No te digo nahh y te lo digo tooooo!!!;
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lgm1976 #5 lgm1976
#4 No tengo más que añadir. El mercado manda.  media
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menéame