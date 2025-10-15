edición general
Pasión por el ladrillo: la inversión inmobiliaria en España se dispara un 42% frente al estancamiento del 1,5% en Europa

El mercado europeo mantiene su puesta por la inversión inmobiliaria y a cierre del tercer trimestre del año el volumen de transacciones alcanzó los 130.000 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 1,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este porcentaje se queda corto en España donde el volumen registrado superó los 11.800 millones, un 42% más interanual, según recoge el último informe de Savills. Los sectores que atraen mayor inversión son “las residencias de estudiantes y el senior living.

antesdarle #3 antesdarle
La historia interminable. Los americanos tuvieron su fiebre del oro y nosotros tenemos nuestra fiebre del ladrillo. Somos así de paletos. A edificar como si no hubiera un mañana y dejar proyectos y cadáveres por el camino.
#1 guixOS *
Si estuviésemos fuera de Europa, y controlásemos la inmigración, no tendríamos éste problema.
ccguy #2 ccguy
#1 hay muchos países fuera de Europa que controlan la inmigración y también tienen problemas con la vivienda.
#4 Toponotomalasuerte
#1 vale para todo, como eta.
La inmigrasión!!! Ese pienso para subnormales deglutido por gusto por gente que no entiende más que conceptos simples.
Vi ienda? Inmigrasión, la sareb y el hurto de los que ganan sobres es secundario. Los activos bloqueados por fondos, esos solares y edificios sin carteles de se vende... Eso naaa...
La sanidad? La inmigración, las comisiones de los políticos y familiares por derruir los servicios públicos no afectan. Que el presupuesto que se deriva a la privada cada vez es más grande? Naaa... Inmigrasion!!!

Tenemos los políticos que nos merecemos con tanto subnormal con derechos a voto.
