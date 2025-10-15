Pasión por el ladrillo: la inversión inmobiliaria en España se dispara un 42% frente al estancamiento del 1,5% en Europa

El mercado europeo mantiene su puesta por la inversión inmobiliaria y a cierre del tercer trimestre del año el volumen de transacciones alcanzó los 130.000 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 1,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este porcentaje se queda corto en España donde el volumen registrado superó los 11.800 millones, un 42% más interanual, según recoge el último informe de Savills. Los sectores que atraen mayor inversión son “las residencias de estudiantes y el senior living.