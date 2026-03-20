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Los paseos de Peter, un gato que merodea por un barrio de Santiago de Compostela, en peligro y sus propietarios podrían ser multados

Peter es un gato con casa y familia que le cuida en el barrio de Santa Marta, de Santiago de Compostela, pero sus paseos y aventuras por el barrio puede que no se repitan en el futuro. Los vecinos de la zona lo han visto merodear a menudo por esas calles. Pero esas escapadas podrían costarle una multa de hasta 10.000 euros a sus tutores. La pista sobre los paseos de Peter vino desde la Asociación Abeiro, encargada de rescatar y cuidar animales, especialmente gatos, en Santiago y su comarca. Compartieron la foto del gato solo, en la calle...

| etiquetas: peter , aventuras , paseos , santa marta , compostela , abeiro
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8 comentarios
5 3 0 K 164 gatos
#1 sisi *
...No sepuede permitir que el gato deambule libremente por la calle sin supervisión

Me pregunto como es un gato paseando CON supervisión...
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
#1 Tal que...aunque en realidad es un humano paseando con supervision.  media
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 los gatos ven muy bien: supervisión
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Cierra la puerta de la que sales... {0x1f602}
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#6 y apago la luz... Pero el kbron del gato va a seguir viendo igual.
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Format_C #5 Format_C
#1 yo lo hacía con mi gata, collar y correa. No es tan complicado de imaginar.
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yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Entiendo la finalidad, pero sigue viéndose algo ridículo. En Galicia, y en más sitios, los gatos siempre han andado a su aire.
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Lerena #8 Lerena
#2 En todas partes los gatos han andado libres. La supervisión es imposible si el gato tiene ganas de correr.
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menéame