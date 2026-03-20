Los paseos de Peter, un gato que merodea por un barrio de Santiago de Compostela, en peligro y sus propietarios podrían ser multados

Peter es un gato con casa y familia que le cuida en el barrio de Santa Marta, de Santiago de Compostela, pero sus paseos y aventuras por el barrio puede que no se repitan en el futuro. Los vecinos de la zona lo han visto merodear a menudo por esas calles. Pero esas escapadas podrían costarle una multa de hasta 10.000 euros a sus tutores. La pista sobre los paseos de Peter vino desde la Asociación Abeiro, encargada de rescatar y cuidar animales, especialmente gatos, en Santiago y su comarca. Compartieron la foto del gato solo, en la calle...