Pasar todo el día scrolleando en Instagram o en TikTok tiene un efecto muy concreto en tu cerebro: empequeñece

Brain rot: este concepto relacionado con que el cerebro se 'pudre' hace referencia al deterioro cognitivo y al agotamiento mental que sufren las personas, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, debido a la exposición excesiva a material online de baja calidad. Y aunque esto comenzó como un meme, es hoy un síndrome neurocognitivo confirmado por instituciones como la Asociación Estadounidense de Psicología, donde se ha visto que el cerebro literalmente se va haciendo más pequeño.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Se me va a quedar la picha mas pequeña aun? Noooooooooooooooooooooooooooooooooo.
obmultimedia #9 obmultimedia
#1 Aqui la imagen.  media
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#1 Eso no importa si tienes un ático.
magnifiqus #2 magnifiqus
Esto incluye también a Menéame, ¿no? :troll:
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#2 NO. Menéame para mí es como un sudoku. Siempre busco un comentario provocador o que exponga una situación ridícula, de postureo o terraplanismo. Menéame es un protector mental.
cabobronson #7 cabobronson
#6 y a veces se aprende
magnifiqus #8 magnifiqus
#6 No creo que Menéame empequeñezca el cerebro, pero sí puede provocar una adicción parecida a Instagram o Tiktok.
mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#8 NO. El nivel cultural de acceso a meneame es muy alto. Actualmente es de postgrado.
magnifiqus #11 magnifiqus *
#10 ¿Y tener un alto nivel cultural te libra de padecer adicción a la información? Infoxicación también lo llaman. Las causas de esta adicción no son las mismas que la adicción a Tiktok e Instagram, pero los efectos sí.
Anfiarao #3 Anfiarao
Pues ya estaría la causa de por qué la juventud está empezando a votar a ppvox
JackNorte #5 JackNorte
Hacer casi cualquier cosa casi todo el dia no tiende a ser muy saludable
casi cualquier cosa.
