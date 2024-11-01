Pasar todo el día scrolleando en Instagram o en TikTok tiene un efecto muy concreto en tu cerebro: empequeñece

Brain rot: este concepto relacionado con que el cerebro se 'pudre' hace referencia al deterioro cognitivo y al agotamiento mental que sufren las personas, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, debido a la exposición excesiva a material online de baja calidad. Y aunque esto comenzó como un meme, es hoy un síndrome neurocognitivo confirmado por instituciones como la Asociación Estadounidense de Psicología, donde se ha visto que el cerebro literalmente se va haciendo más pequeño.
| etiquetas: scrollear , cerebro , instagram , tiktok
