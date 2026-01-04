edición general
Partido de Machado convoca manifestaciones el domingo por la "libertad"

Partido de Machado convoca manifestaciones el domingo por la "libertad"  

El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, convocó este sábado varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para el domingo 4 de enero con el objetivo de defender la "soberanía popular y la soberanía nacional".

#1 Pivorexico *
Soberanía y a la par pidiendo que los invada un ejercito extranjero ? , cuanto ron se vuelca esta tipa :shit:
#3 mcfgdbbn3
La de Madrid {0x1f49c} la convocan en el aeropuerto, tenéis que tomar un vuelo a Caracas, y mientras estáis en el avión la hacéis.
#2 Suleiman
Son un meme.
azathothruna #4 azathothruna
Y por eso niñas y niños no se fien de las bonitas palabras de los colonizadores, ya sea Bannon o AOC.
#5 Juantxi
La desvergüenza de los vende patrias que celebran la agresión a su país, que además, ellos mismos han estado pidiendo y ahora dicen: libertad. Con razón Trump considera que no tienen la aceptación ni el respeto de la población venezolana. Un patriota venezolano por muy de derechas que sea, lo primero que defiende es la soberanía de Venezuela y no le agrada formar parte del patio trasero para la explotación de sus recursos por las empresas usanas. ¡Qué falta de dignidad! Ni el agresor quiere a esos traidores.
elmakina #6 elmakina *
#_5 lo que defiende cualquier venezolano es empalar en la plaza pública a los verdaderos traidores (los chavistas), y les da igual cómo y quién lo haga. Es lo que pasa cuando te arruinan la vida y te dejan sin esperanza.
ostiayajoder #7 ostiayajoder *
#6 q va....

Ese es el problema de la oposicion antichavista, q desde el dia 2 quieren empalar en plaza publica a tidos los chavistas.

Asi q, evidentemente, los chavistas estan agarrados al poder con uñas y dientes....

Si la oposicion venezolana no fueran una panda de tarados gobernarian en Venezuela desde hace 15 años, cuando empezo a subir la delincuencia.

El problema de la oposicion venezolana es la oposicion venezolana
