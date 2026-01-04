Partido de Machado convoca manifestaciones el domingo por la "libertad"  

El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, convocó este sábado varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para el domingo 4 de enero con el objetivo de defender la "soberanía popular y la soberanía nacional".
Ese es el problema de la oposicion antichavista, q desde el dia 2 quieren empalar en plaza publica a tidos los chavistas.
Asi q, evidentemente, los chavistas estan agarrados al poder con uñas y dientes....
Si la oposicion venezolana no fueran una panda de tarados gobernarian en Venezuela desde hace 15 años, cuando empezo a subir la delincuencia.
El problema de la oposicion venezolana es la oposicion venezolana