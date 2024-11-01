El partido Iustitia Europa denuncia a Netanyahu ante la Audiencia Nacional por la detención del militar español en Líbano

El partido político Iustitia Europa ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi y contra otros mandos y militares israelíes[...]. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de FINUL fue presuntamente detenido ilegalmente ...