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El partido Iustitia Europa denuncia a Netanyahu ante la Audiencia Nacional por la detención del militar español en Líbano

El partido Iustitia Europa denuncia a Netanyahu ante la Audiencia Nacional por la detención del militar español en Líbano

El partido político Iustitia Europa ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi y contra otros mandos y militares israelíes[...]. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de FINUL fue presuntamente detenido ilegalmente ...

| etiquetas: iustitia europa , netanyahu , audiencia nacional , líbano
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4 comentarios
29 6 0 K 145 actualidad
#1 konde1313
Un partido de extrema derecha denunciando a un criminal contra la humanidad. Mundo triste y enfermo.
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Mltfrtk #2 Mltfrtk *
Iustitia Europa, partido extraparlamentario, apartido, Begoña Gómez :shit:
O sea que el denunciante es un partido político que no representa a nadie, conocido por ir contra Begoña Gómez.
Es bastante confuso todo esto :-S
#1 De extrema derecha, era mi sospecha obvia, gracias.
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#3 fremen11
#1 Es un golpe de efecto, y va con su ideología de defensa de los militares y recuerda que los nazis odian a los judíos......
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#4 DonaldBlake
#3 Hoy en día cuesta encontrar nazis de los de verdad, con tanta extrema derecha apoyando a Israel.
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