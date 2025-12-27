·
16
meneos
52
clics
El párroco de las Tres Mil Viviendas pone en duda las pagas públicas: «Es para reflexionar, porque paralizan»
Antes nosotros hacíamos cursos y veíamos que venían muchos, y ahora a veces cuesta que vengan porque, como tienen una paga, que sin hacer nada pues no vienen.
etiquetas
párroco
iglesia
paguita
13
3
6
actualidad
14 comentarios
#3
g3_g3
Ahora vendrán a decir que el cura es facha e intentarán tumbar la noticia los más comemierdas de meneame.
4
K
51
#8
dark_soul
#3
el cura es facha
1
K
17
#13
Nasser
#3
para comemierdas y comeculos ya te tenemos a ti
0
K
6
#2
YSiguesLeyendo
*
las CC.AA. más subvencionadas durante décadas han seguido siendo las más empobrecidas; pues el subvencionismo y el asistencialismo que se practica con las personas provoca lo mismo, una cronificación de la pobreza. la mejor política social se llama formación y empleo, todo lo demás es regar con dinero público para conseguir voto cautivo
2
K
44
#1
FueraSionistasdeMeneame
cursos de lavado de cerebro
1
K
30
#5
Mala
*
#1
#4
Aunque os cueste creerlo, los párrocos que viven o trabajan con gente como la de las Tres Mil Viviendas, suelen ser gente comprometida con las causas sociales... más que con las religiosas.
5
K
63
#6
dark_soul
#5
y estos comentarios por el dinerito. Que seguro que pierde la subvención si no hay gente a la que "educar".
1
K
11
#7
Gnomo
#1
cursos de formación. Para que dejen de vender droga y se dediquen a algo en su vida.
Pero como dice el párroco, al final les dan sus paguitas y que trabaje otro, que entre la paga que les dan y lo que trapichean viven mucho mejor que familias que cobran el SMI, que lamentablemente se ha convertido en lo normal como dice una noticia que está en portada
3
K
42
#11
OrialCon_Darkness
Y cuanto ganaba ese cura con los cursos? Porque igual lo que le jode es haber perdido la paguita él.
2
K
26
#9
maxxcan
Lo dice un cura que vive de subvenciones no? Anda que le den y que ponga un negocio o que dé conciertos.
1
K
16
#4
pitercio
*
Lo del
"Dios proveerá"
ya no cuela, colega.
0
K
13
#10
frankiegth
*
#0
. Lo que paraliza de verdad es no tener ni para vestir ni para alimentar a la propia familia. Y cuando se trata de personas con grados de discapacidad o dependientes otro tanto de lo mismo. Voto sensacionalista.
Los bomberos buscan incendios, la policía busca delincuentes y los curas buscan pobres. Son este tipo de trabajos en los que los "problemas" acaban teniendo "financiación".
0
K
12
#14
riska
En Alemania ocurre lo mismo con los hartz4
Es una realidad que subvencionar a la gente, lo que hace es que se dediquen a acostarse tarde, dar por culo a los vecinos y no hacer absolutamente nada para salir de su situación de dependencia. Está comprobado. Estoy de acuerdo con las ayudas, pero algo hay que hacer, formarte o colaborar con la sociedad.
0
K
10
#12
Nasser
¿Publicará algo el Debate que no sea pura basura?
0
K
6
