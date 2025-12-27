edición general
El párroco de las Tres Mil Viviendas pone en duda las pagas públicas: «Es para reflexionar, porque paralizan»

Antes nosotros hacíamos cursos y veíamos que venían muchos, y ahora a veces cuesta que vengan porque, como tienen una paga, que sin hacer nada pues no vienen.

g3_g3 #3 g3_g3
Ahora vendrán a decir que el cura es facha e intentarán tumbar la noticia los más comemierdas de meneame.
dark_soul #8 dark_soul
#3 el cura es facha
#13 Nasser
#3 para comemierdas y comeculos ya te tenemos a ti
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
las CC.AA. más subvencionadas durante décadas han seguido siendo las más empobrecidas; pues el subvencionismo y el asistencialismo que se practica con las personas provoca lo mismo, una cronificación de la pobreza. la mejor política social se llama formación y empleo, todo lo demás es regar con dinero público para conseguir voto cautivo
FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
cursos de lavado de cerebro
Mala #5 Mala *
#1 #4 Aunque os cueste creerlo, los párrocos que viven o trabajan con gente como la de las Tres Mil Viviendas, suelen ser gente comprometida con las causas sociales... más que con las religiosas.
dark_soul #6 dark_soul
#5 y estos comentarios por el dinerito. Que seguro que pierde la subvención si no hay gente a la que "educar".
Gnomo #7 Gnomo
#1 cursos de formación. Para que dejen de vender droga y se dediquen a algo en su vida.
Pero como dice el párroco, al final les dan sus paguitas y que trabaje otro, que entre la paga que les dan y lo que trapichean viven mucho mejor que familias que cobran el SMI, que lamentablemente se ha convertido en lo normal como dice una noticia que está en portada
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Y cuanto ganaba ese cura con los cursos? Porque igual lo que le jode es haber perdido la paguita él.
maxxcan #9 maxxcan
Lo dice un cura que vive de subvenciones no? Anda que le den y que ponga un negocio o que dé conciertos.
pitercio #4 pitercio *
Lo del "Dios proveerá" ya no cuela, colega.
frankiegth #10 frankiegth *
#0. Lo que paraliza de verdad es no tener ni para vestir ni para alimentar a la propia familia. Y cuando se trata de personas con grados de discapacidad o dependientes otro tanto de lo mismo. Voto sensacionalista.

Los bomberos buscan incendios, la policía busca delincuentes y los curas buscan pobres. Son este tipo de trabajos en los que los "problemas" acaban teniendo "financiación".
riska #14 riska
En Alemania ocurre lo mismo con los hartz4
Es una realidad que subvencionar a la gente, lo que hace es que se dediquen a acostarse tarde, dar por culo a los vecinos y no hacer absolutamente nada para salir de su situación de dependencia. Está comprobado. Estoy de acuerdo con las ayudas, pero algo hay que hacer, formarte o colaborar con la sociedad.
#12 Nasser
¿Publicará algo el Debate que no sea pura basura?
