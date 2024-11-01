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Los parques eólicos fueron la principal fuente de electricidad en Irlanda en febrero [ENG]

Noel Cunniffe, director ejecutivo de Wind Energy Ireland, afirmó: “Como hemos visto en las últimas semanas, depender de combustibles fósiles importados para generar electricidad nos deja expuestos a subidas de precios provocadas por crisis globales y por el conflicto en Oriente Medio. En la primera semana de marzo, los precios mayoristas del gas se duplicaron en solo unos días. Serán las familias y las empresas irlandesas quienes paguen el precio de seguir dependiendo de combustibles fósiles importados.

| etiquetas: parques , eólicos , irlanda , electricidad
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2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 exeware
Chupate esa trump
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emmett_brown #2 emmett_brown
#1 El problema es que la electricidad sólo es una parte (alrededor de un tercio) de la ENERGÍA total que consumimos.
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menéame