Los parques eólicos fueron la principal fuente de electricidad en Irlanda en febrero [ENG]

Noel Cunniffe, director ejecutivo de Wind Energy Ireland, afirmó: “Como hemos visto en las últimas semanas, depender de combustibles fósiles importados para generar electricidad nos deja expuestos a subidas de precios provocadas por crisis globales y por el conflicto en Oriente Medio. En la primera semana de marzo, los precios mayoristas del gas se duplicaron en solo unos días. Serán las familias y las empresas irlandesas quienes paguen el precio de seguir dependiendo de combustibles fósiles importados.