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El Parlamento ruso aprueba una ley que permite a Putin invadir países extranjeros [ENG]

El Parlamento ruso aprueba una ley que permite a Putin invadir países extranjeros [ENG]

El Parlamento ruso aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite al presidente Vladimir Putin ordenar la invasión de países extranjeros. Según el proyecto de ley, Moscú estará legalmente autorizada a enviar tropas al extranjero para proteger a los ciudadanos rusos que sean detenidos, investigados, juzgados o sufran cualquier tipo de maltrato por parte de Estados extranjeros, tribunales internacionales y organizaciones a las que Rusia no pertenezca.

| etiquetas: putin , invadir , rusia , ley
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5 comentarios
6 1 1 K 62 actualidad
jdmf #1 jdmf
Vaya, no nos bastaba ya con EEUU que ahora también rusia, supongo que lo han aprobado con efecto retroactivo ¿No?... por Ucrania :troll:
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Veelicus #5 Veelicus
#1 No, yo creo que va por los paises Balticos.
Desde hace tiempo en esos paises a las minorias de origen ruso se les estan quitando derechos, asi que podria ser que los rusos esten preparando un Casus Belli para justificar una invasion en los proximos años
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
Menuda estupidez, antes sin la ley ya lo hacía.
1 K 24
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Mira, como EEUU o Francia.
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shinjikari #4 shinjikari
El imperialismo está de moda otra vez.
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menéame