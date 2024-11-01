El Parlamento ruso aprueba una ley que permite a Putin invadir países extranjeros [ENG]

El Parlamento ruso aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite al presidente Vladimir Putin ordenar la invasión de países extranjeros. Según el proyecto de ley, Moscú estará legalmente autorizada a enviar tropas al extranjero para proteger a los ciudadanos rusos que sean detenidos, investigados, juzgados o sufran cualquier tipo de maltrato por parte de Estados extranjeros, tribunales internacionales y organizaciones a las que Rusia no pertenezca.