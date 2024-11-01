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Una pareja de jubilados británicos lleva dos años viviendo en España con 15.000 euros al año: "es mucho menos de lo que nos costaría en Reino Unido"

Una pareja de jubilados británicos lleva dos años viviendo en España con 15.000 euros al año: "es mucho menos de lo que nos costaría en Reino Unido"

El visado de residencia no lucrativa es la llave maestra. Siempre y cuando demuestren que tienen los medios económicos suficientes, alrededor de 30.000€ en la cuenta, contraten un seguro médico privado integral sin copagos y presenten el certificado de antecedentes penales impoluto. Es una opción tremendamente popular entre los expatriados, sobre todo entre aquellos jubilados que tienen ahorros. "No hemos escatimado en nada, y aún es mucho menos de lo que nos costaría en Reino Unido, con una calidad de vida comparable".

| etiquetas: reino unido , españa , jubilados , calidad de vida , barato
7 2 0 K 114 REINO_UNIDO
11 comentarios
7 2 0 K 114 REINO_UNIDO
millanin #2 millanin
Si se van más al sur vivirían mejor.
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azathothruna #5 azathothruna
A echarlos al mar
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#11 DotorMaster
Espero que al menos no digan eso de "perro xaxez ijo de uta", que los hay que lo dicen.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Bien por ellos, la inmigracion es riqueza
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#4 Meinhard
#1 Correcto, no solo los ingleses, los marroquíes, los senegaleses, nigerianos,venezolanos....
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Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Claro, cuantos mas, mas rico el pais. De hecho se nota en el IBEX y en los precios de la vivienda, ambos en maximos historicos
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Que nos cuenten en dónde. 15.000 al año es baratísimo.
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Sandman #6 Sandman
#3 Concretamente, han echado raíces en Ciudad Quesada, una conocida macro-urbanización situada en el municipio alicantino de Rojales, en plena Costa Blanca.

Lo más barato que aparece en Idealista son 950€/mes (11.400€ al año), así que dicen vivir con unos 300€ al mes.
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Tito_Keith #8 Tito_Keith
#6 Seguramente se han comprado una casa. Las hay por 1000.000€. A partir de ahí, con dos pensiones regulares inglesas pueden vivir a cuerpo de rey. Conozco bien la zona y se pasan al día en el bar
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Eibi6 #9 Eibi6
#3 serán 15.000€ por cabeza
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#9 Me cuadraría más, y aún así con pocos lujos.
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menéame