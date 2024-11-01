Una pareja de jubilados británicos lleva dos años viviendo en España con 15.000 euros al año: "es mucho menos de lo que nos costaría en Reino Unido"

El visado de residencia no lucrativa es la llave maestra. Siempre y cuando demuestren que tienen los medios económicos suficientes, alrededor de 30.000€ en la cuenta, contraten un seguro médico privado integral sin copagos y presenten el certificado de antecedentes penales impoluto. Es una opción tremendamente popular entre los expatriados, sobre todo entre aquellos jubilados que tienen ahorros. "No hemos escatimado en nada, y aún es mucho menos de lo que nos costaría en Reino Unido, con una calidad de vida comparable".