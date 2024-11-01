La paradoja energética china, un récord de las renovables pero sigue manteniendo el carbón

China vive una paradoja energética: es el líder mundial en la expansión de las fuentes renovables y, al mismo tiempo, sus plantas de carbón están en auge. Como principal emisor mundial de gases de efecto invernadero, China determinará si el mundo logra evitar los peores efectos del cambio climático. Por una parte, el panorama parece positivo. Granjas solares proliferan en los desiertos chinos, el país instaló más plantas renovables el año pasado que toda la capacidad existente en Estados Unidos.
China’s energy regulator, the National Energy Administration, is expected to set the country’s nuclear capacity target to 120-150 gigawatts by 2030, up from about 38 in 2017. Thanks to this scale, nuclear is economically competitive, Chinese experts have said.
