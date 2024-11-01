edición general
La paradoja energética china, un récord de las renovables pero sigue manteniendo el carbón

China vive una paradoja energética: es el líder mundial en la expansión de las fuentes renovables y, al mismo tiempo, sus plantas de carbón están en auge. Como principal emisor mundial de gases de efecto invernadero, China determinará si el mundo logra evitar los peores efectos del cambio climático. Por una parte, el panorama parece positivo. Granjas solares proliferan en los desiertos chinos, el país instaló más plantas renovables el año pasado que toda la capacidad existente en Estados Unidos.

duende
Pues claro, ¿De donde pensáis que viene el acero?

Garbns
Para los despitados, están metiendo la nuclear dentro del mix "renovables", no vayan a pensar que solo están instalando solar y eólica..

China’s energy regulator, the National Energy Administration, is expected to set the country’s nuclear capacity target to 120-150 gigawatts by 2030, up from about 38 in 2017. Thanks to this scale, nuclear is economically competitive, Chinese experts have said.

www.iaea.org/es/node/95441#:~:text=China's energy regulator, the Natio.

aupaatu
El principal emisor con una población población de mil cuatrocientos millones de habitantes,que cuadriplica la de EEUU.
Igual si multiplicas por cuatro sus gases emitidos deja de ser el primer emisor de gases de efecto invernadero.
Cosas de vender humo

meroespectador
Imagino que explorar todas las opciones les permitirá diversificar para evitar riesgos, ahora bien con el tiempo con seguridad las opciones más caras y complejas caerán por su propio peso.


