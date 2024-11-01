Pan de pita, el pan árabe más típico de Oriente Medio

El pan de pita, pita o pan árabe es uno de los panes más típicos de Oriente Medio. Es un pan con forma redonda y un hueco en el interior perfecto para rellenar de carne, verduras o lo que más nos guste. A continuación, la receta paso a paso.
| etiquetas: pan pita , cocina
4 huevos cocidos
Cebolla morada
Un aguacate
Limón /lima
Sal y pimienta
Separar de tres huevos cocidos las yemas de las claras.
Machacar yemas y mezclar con especias.
Cortar claras en cuadraditos y cebollina también.
Mezclar todo, pero con cuidado como personas normales, no como animales enrabietaos.
Poner huevo cocido, aguacate, aceite, sal, Lima o Limón (creo que había una canción con esta tremenda dicotomía) y mayonesa raruna mezclar con lo otro a gusto de proporción.
Pa dentro del pan y chim pum a comer.