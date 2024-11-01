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Pamplona lidera el ranking de la OCU con el agua del grifo de mayor calidad y más barata de España

Pamplona lidera el ranking de la OCU con el agua del grifo de mayor calidad y más barata de España

El agua del grifo suministrada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha sido calificada como la de mayor calidad de España, según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Para elaborar este análisis, la OCU tomó muestras en viviendas particulares, bares y centros comerciales durante el pasado mes de junio. Los criterios incluyeron aspectos organolépticos (como el color o el olor), de higiene y composición química, así como la detección de posibles contaminantes orgánicos y residuos químicos.

| etiquetas: pamplona , mejor , agua , ocu
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6 comentarios
8 0 0 K 105 actualidad
wildseven23 #1 wildseven23 *
¿Pero no era la de Madrid? Madre mía, a la zumbada de Ayuso le va a dar una chunga...

www.meneame.net/story/ayuso-participa-carrera-agua-reune-6-000-corredo
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 El mejor agua de Madrid a solo 400km de Madrid. Arreglao. xD
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#4 muerola
#1 Madrid no está entre las primeras, a mí el agua de Madrid no me parece nada buena
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Delay #6 Delay
#4 Lo de que el agua de Madrid es mejor lo dice Ayuso, por tanto es mentira! xD
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Kantinero #5 Kantinero
Mentira acaba de decir ella víbora que la mejor es la de Madrid
www.meneame.net/story/ayuso-participa-carrera-agua-reune-6-000-corredo
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menéame