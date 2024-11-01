Pamplona lidera el ranking de la OCU con el agua del grifo de mayor calidad y más barata de España

El agua del grifo suministrada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha sido calificada como la de mayor calidad de España, según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Para elaborar este análisis, la OCU tomó muestras en viviendas particulares, bares y centros comerciales durante el pasado mes de junio. Los criterios incluyeron aspectos organolépticos (como el color o el olor), de higiene y composición química, así como la detección de posibles contaminantes orgánicos y residuos químicos.