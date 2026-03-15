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Ayuso participa en la Carrera del Agua, que reúne a 6.000 corredores en Madrid: "Tenemos el mejor agua del mundo"
"La Comunidad de Madrid tiene el mejor agua del mundo: el del Canal de Isabel II", ha afirmado.
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:
ayuso
,
agua
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canal isabel ii
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carrera
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Ayuso_news
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Ayuso_news
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#2
wildseven23
La mejor agua, la de Madrid.
Por eso intentaron privatizarla hace como 13 años, diciendo justamente lo contrario.
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#5
pedrobotero
*
O no...
pamplonaactual.com/pamplona-actual/371507/el-agua-de-grifo-de-pamplona
Vía
www.meneame.net/story/pamplona-lidera-ranking-ocu-agua-grifo-mayor-cal
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#1
Delay
Su número de corredora:
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#3
JuanCarVen
Caso Canal Isabel Ii, otro caso aislado.
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#4
fofito
Lo mejor de lo mejor,en Madrid.
Hasta en el chauvinismo.
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#6
gadish
Esta seńora deberia estar en una residencia, por si llega una pandemia....
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menéame
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Por eso intentaron privatizarla hace como 13 años, diciendo justamente lo contrario.
Vía www.meneame.net/story/pamplona-lidera-ranking-ocu-agua-grifo-mayor-cal
Hasta en el chauvinismo.