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Ayuso participa en la Carrera del Agua, que reúne a 6.000 corredores en Madrid: "Tenemos el mejor agua del mundo"

"La Comunidad de Madrid tiene el mejor agua del mundo: el del Canal de Isabel II", ha afirmado.

| etiquetas: ayuso , agua , canal isabel ii , carrera
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6 comentarios
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wildseven23 #2 wildseven23
La mejor agua, la de Madrid.

Por eso intentaron privatizarla hace como 13 años, diciendo justamente lo contrario.
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Delay #1 Delay
Su número de corredora:  media
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JuanCarVen #3 JuanCarVen
Caso Canal Isabel Ii, otro caso aislado.
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fofito #4 fofito
Lo mejor de lo mejor,en Madrid.
Hasta en el chauvinismo.
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#6 gadish
Esta seńora deberia estar en una residencia, por si llega una pandemia....
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