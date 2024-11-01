Las palomas no anidan en una terraza de forma casual sino que esta debe cumplir con unos requisitos

Los especialistas en etología urbana coinciden en que la paloma bravía, ancestro de la paloma común, anidaba originalmente en paredes de acantilados y cuevas. Para una paloma, una terraza moderna es lo más parecido a una pared de roca natural. Los requisitos fundamentales que buscan son la protección contra el viento y, sobre todo, la cobertura superior.



Si tienes un aire acondicionado con un hueco detrás, cajas acumuladas o un toldo que crea un rincón sombrío, les estás ofreciendo el "ático de lujo".



Las terrazas en pisos altos o aquellas que tienen barandillas con buena visibilidad son sus favoritas. Buscan espacios donde puedan otear el horizonte pero que, al mismo tiempo, tengan una superficie plana y sólida. A diferencia de otras aves que construyen nidos elaborados en árboles, la paloma se conforma con unas pocas ramas sobre una superficie estable.



Las palomas son sumamente observadoras y la ausencia de actividad humana es otro factor clave. Si detectan que una terraza no se utiliza con frecuencia o que hay elementos que permanecen inmóviles durante semanas, entienden que el territorio es seguro.