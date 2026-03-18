·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8641
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
6549
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
5424
clics
100 horas para el ignore
5845
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
3854
clics
Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)
más votadas
818
García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría
544
“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad
472
Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar
567
Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal
432
Israel enfurece a Qatar al atacar un enorme yacimiento de gas que comparte con Irán: “Es peligroso e irresponsable”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
31
clics
Un palestino de Cisjordania afirma haber sido víctima de una agresión sexual por parte de colonos israelíes (EN)
El pasado fin de semana, en plena noche, decenas de colonos israelíes enmascarados irrumpieron en la pequeña aldea de Qusai Abu al-Kebash.
|
etiquetas
:
sionismo
,
violación
,
israel
,
palestina
,
cisjordania
23
5
0
K
294
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
5
0
K
294
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Lo de estos degenerados violadores es acojonante
4
K
87
#5
Free_palestine
*
Mientras el mundo se escandaliza, los tribunales sionazis practican su deporte nacional: el archivo preventivo de causas. Para que un colono sionista acabe en el banquillo, tendría que cometer el delito frente a tres notarios y seguro que aún así, lo absolverían
2
K
60
#4
Kuruñes3.0
Me lo creo 100% de esa gentuza inhumana.
1
K
27
#2
diablos_maiq
Por eso se llama
colonizar
0
K
10
#3
Dakaira
#2
sin entrar en debates sobre los límites del humor...
A veces no es el momento de tirar por ahí.
No vas a un funeral y sueltas a voz en grito: sa matao Paco.
No toca, no es el momento. Fuera de lugar.
1
K
40
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A veces no es el momento de tirar por ahí.
No vas a un funeral y sueltas a voz en grito: sa matao Paco.
No toca, no es el momento. Fuera de lugar.