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Un palestino de Cisjordania afirma haber sido víctima de una agresión sexual por parte de colonos israelíes (EN)

Un palestino de Cisjordania afirma haber sido víctima de una agresión sexual por parte de colonos israelíes (EN)

El pasado fin de semana, en plena noche, decenas de colonos israelíes enmascarados irrumpieron en la pequeña aldea de Qusai Abu al-Kebash.

| etiquetas: sionismo , violación , israel , palestina , cisjordania
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5 comentarios
23 5 0 K 294 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
Lo de estos degenerados violadores es acojonante :ffu:
4 K 87
Free_palestine #5 Free_palestine *
Mientras el mundo se escandaliza, los tribunales sionazis practican su deporte nacional: el archivo preventivo de causas. Para que un colono sionista acabe en el banquillo, tendría que cometer el delito frente a tres notarios y seguro que aún así, lo absolverían :palm:
2 K 60
#4 Kuruñes3.0
Me lo creo 100% de esa gentuza inhumana.
1 K 27
#2 diablos_maiq
Por eso se llama colonizar :roll:
0 K 10
Dakaira #3 Dakaira
#2 sin entrar en debates sobre los límites del humor...
A veces no es el momento de tirar por ahí.

No vas a un funeral y sueltas a voz en grito: sa matao Paco.

No toca, no es el momento. Fuera de lugar.

:hug:
1 K 40

menéame