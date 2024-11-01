·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9912
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
4389
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
3789
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
6118
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
3547
clics
Lanzamientos de misiles balísticos iraníes filmados desde Baréin
más votadas
666
Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela
443
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
564
Pedro, Jairo y Alberto, tres ciudadanos particulares: los pelotazos de todas las parejas conocidas de Ayuso
285
China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país
473
Un ataque israelí se cobra la vida de 40 alumnas de una escuela primaria femenina de Irán (eng)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
42
clics
"Países de mierda", "lugares desastrosos", "repugnantes": Donald Trump ataca violentamente a los migrantes
Durante un mitin en Pensilvania el miércoles 10 de diciembre, el presidente estadounidense cuestionó por qué Estados Unidos sólo acepta inmigrantes de "países de mierda".
|
etiquetas
:
trump
,
emigrantes
,
insultos
13
3
2
K
155
politica
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
2
K
155
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Nasser
En Francés. Texto traducido:
En 2018, Donald Trump negó haber mencionado a los "países de mierda" cuyos ciudadanos emigran a Estados Unidos. Ahora, se mantiene firme y lleva su discurso xenófobo y antiinmigratorio aún más lejos. El miércoles 10 de diciembre, durante un mitin en Pensilvania para promover sus políticas económicas, el presidente estadounidense repitió abiertamente esta controvertida frase.
“Tuvimos una reunión (con funcionarios electos, nota del editor) y pregunté:…
» ver todo el comentario
2
K
47
#13
Mustela
*
#1
Es
DUPLICADA
, lo indiqué en el comentario 10:
www.meneame.net/story/donald-trump-carga-contra-inmigracion-solo-acept
0
K
11
#15
Nasser
#13
La verdad no sé cómo quitarla
0
K
14
#16
Mustela
#15
Como ha pasado ya media hora desde que la publicaste no podrás utilizar el "autodescarte". Llama a algún
@admin
y te recomiendo revises más los comentarios de tus envíos para evitar situaciones como estas.
Admins creo que son:
@patchgirl
@eirene
@imparsifal
@_yoquesécuántosmás (no entiendo el problema de la cuenta del admin si en realidad lo hay) y creo que
@jakeukalane
tiene algo.
0
K
11
#3
MiguelDeUnamano
En qué lugar deja a los chupapollas de Trump que su referente intelectual y moral considere sus propios países como "países de mierda".
3
K
44
#4
Metabarón
#3
Pero... es que esos chupapollas tienen moral?
2
K
31
#2
Toponotomalasuerte
Pues nosotros estamos con el nazi este, atacando desde bases otan y ayudando a reventar y desestabilizar países.
2
K
32
#7
Mustela
Menudo arrogante y manipulador, ¿y en Europa aún le siguen aplaudiéndoles algunos con las orejitas?
1
K
24
#11
ur_quan_master
¿ No estará confundiendo los suburbios de las grandes ciudades americanas con el extranjero?
1
K
24
#14
Perrota
Cuando se entere de que en Europa pensamos eso de Estados Unidos se cae de la silla de ruedas.
1
K
23
#10
Mustela
#9
no no, y además duplicada (la recordé):
www.meneame.net/story/donald-trump-carga-contra-inmigracion-solo-acept
cc:
#0
mejor descártala
1
K
21
#5
Mustela
#0
"[FR]"
1
K
14
#6
Ishkar
Miércoles 10 de Diciembre == antigua
0
K
10
#8
Mustela
*
#6
Está en política, no en actualidad.
Edito:
#0
podrías poner "atacó" (que no me extrañaría nada que lo siguiera haciendo en la actualidad) y recuerda etiquetar en el título que el artículo está en francés.
0
K
11
#9
Ishkar
#8
Entonces debería estar en hemeroteca, sigue siendo antigua
0
K
10
#12
AlexGuevara
La demencia desbocada de Naranjito
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En 2018, Donald Trump negó haber mencionado a los "países de mierda" cuyos ciudadanos emigran a Estados Unidos. Ahora, se mantiene firme y lleva su discurso xenófobo y antiinmigratorio aún más lejos. El miércoles 10 de diciembre, durante un mitin en Pensilvania para promover sus políticas económicas, el presidente estadounidense repitió abiertamente esta controvertida frase.
“Tuvimos una reunión (con funcionarios electos, nota del editor) y pregunté:… » ver todo el comentario
Admins creo que son: @patchgirl @eirene @imparsifal @_yoquesécuántosmás (no entiendo el problema de la cuenta del admin si en realidad lo hay) y creo que @jakeukalane tiene algo.
cc: #0 mejor descártala
Edito: #0 podrías poner "atacó" (que no me extrañaría nada que lo siguiera haciendo en la actualidad) y recuerda etiquetar en el título que el artículo está en francés.