"Países de mierda", "lugares desastrosos", "repugnantes": Donald Trump ataca violentamente a los migrantes

Durante un mitin en Pensilvania el miércoles 10 de diciembre, el presidente estadounidense cuestionó por qué Estados Unidos sólo acepta inmigrantes de "países de mierda".

#1 Nasser
En Francés. Texto traducido:
En 2018, Donald Trump negó haber mencionado a los "países de mierda" cuyos ciudadanos emigran a Estados Unidos. Ahora, se mantiene firme y lleva su discurso xenófobo y antiinmigratorio aún más lejos. El miércoles 10 de diciembre, durante un mitin en Pensilvania para promover sus políticas económicas, el presidente estadounidense repitió abiertamente esta controvertida frase.


#13 Mustela
#3 MiguelDeUnamano
En qué lugar deja a los chupapollas de Trump que su referente intelectual y moral considere sus propios países como "países de mierda".
#4 Metabarón
#3 Pero... es que esos chupapollas tienen moral?
#2 Toponotomalasuerte
Pues nosotros estamos con el nazi este, atacando desde bases otan y ayudando a reventar y desestabilizar países.
#7 Mustela
Menudo arrogante y manipulador, ¿y en Europa aún le siguen aplaudiéndoles algunos con las orejitas?
#11 ur_quan_master
¿ No estará confundiendo los suburbios de las grandes ciudades americanas con el extranjero?
#14 Perrota
Cuando se entere de que en Europa pensamos eso de Estados Unidos se cae de la silla de ruedas.
#10 Mustela
#12 AlexGuevara
La demencia desbocada de Naranjito
