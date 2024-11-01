Países que han ganado menos medallas olímpicas que Alemania del Este [Eng]  

El mapa muestra todos los países del mundo que han ganado menos medallas olímpicas que Alemania del Este, que compitió por última vez en unos juegos en 1988. En total, ganaron 519 medallas en 5 participaciones en los Juegos de verano y 6 de invierno. Con sólo 16,4 millones de habitantes en el momento de la reunificación, Alemania del Este todavía ha ganado más medallas que India (con una población de 1.470 millones) en menos de un tercio de su número. De hecho, sólo 14 países han ganado más y se enumeran a continuación.