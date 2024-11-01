edición general
Países que han ganado menos medallas olímpicas que Alemania del Este [Eng]

El mapa muestra todos los países del mundo que han ganado menos medallas olímpicas que Alemania del Este, que compitió por última vez en unos juegos en 1988. En total, ganaron 519 medallas en 5 participaciones en los Juegos de verano y 6 de invierno. Con sólo 16,4 millones de habitantes en el momento de la reunificación, Alemania del Este todavía ha ganado más medallas que India (con una población de 1.470 millones) en menos de un tercio de su número. De hecho, sólo 14 países han ganado más y se enumeran a continuación.

GeneWilder #1 GeneWilder *
El caso de Cuba también es de destacar. Hubo un tiempo en el que los países del bloque comunista tomaron como asunto de Estado y de promoción del régimen los JJ.OO.

es.wikipedia.org/wiki/Cuba_en_los_Juegos_Olímpicos
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#1 la palabra adecuada es propaganda. Y pudieron hacerlo porque estuvieron décadas parasitando a la URSS.
madeagle #3 madeagle
Ahora un mapa de paises que no dopaban a sus deportistas femeninas hasta el punto de cambiarlas de sexo
GeneWilder #4 GeneWilder
#3 Conozco un caso cercano que tuvo un amor de verano con una ex nadadora de la RDA. Según contaba él, la chica tenía un clítoris que ni Vanessa del Río.
chewy #7 chewy *
#3 no había un capitulo de los simpsons donde salían unas atletas de Alemania del este todo dopadas con aspecto bastante masculino?
vorotas #8 vorotas *
#7 Hace años, en el que para mi siempre ha sido el mejor programa de deportes de la televisión, Transworld Sports en Canal+, vi u reportaje de una lanzadora de peso o disco, no me acuerdo bien, de la Alemania del Este, comentaba que cuando llegaban los médicos de la selección, le daban medicamentos o le injectaban cosas, y q nunca le decían que qué era lo q le injectaban, y que rendían de PM, pero que acabó transicionando a hombre por lo que le injectaron durante su época de deportista.

en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Krieger
Catapulta #2 Catapulta
Qué cosa tan específicamente innecesaria xD
#5 soberao
Lo de la India y su población es innecesario porque aunque por estadística puedas sacar más deportistas, al final lo que cambia es que esos deportistas puedan vivir del deporte, que alguien financie su carrera mientras pasan años entrenando, ya sea el estado o entes privados como tu familia. Es la inversión en el deporte lo que permite a los deportistas dedicarse a entrenar en vez de trabajar en otra cosa.
#10 bizcobollo
Eran algo así  media
