Los países árabes acogen una reunión en Pakistán ante la incógnita de una negociación entre EEUU e Irán esta semana

A la espera de que esta semana se lleven a cabo o no las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cuya celebración Washington ha reafirmado en los últimos días, otros países árabes, como Arabia Saudí, Turquía o Egipto acogen esta semana una reunión para tratar el conflicto en Oriente Próximo. El encuentro, que se celebrará en Pakistán durante dos días, supone un intento para "rebajar las tensiones" entre una región que este fin de semana cumple un mes de guerra.
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Y tienen motivos para estarlo, lo gracioso es que en Europa la gente siga como si nada
A ver si ahora, de repente, tener nukes implica que ya está todo resuelto.
Rusia tiene nukes y no veo a Ucrania muy preocupada, no?
Pues eso, el único drama es que Usrael ha dejado a India y Pakistán sin recursos.
Ellos verán, igual que los payasos radicales financia terroristas del golfo.
Y esto si que no es una broma, porque esos países van a desaparecer.
Jordania, libano, arabia y todos esos.