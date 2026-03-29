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Los países árabes acogen una reunión en Pakistán ante la incógnita de una negociación entre EEUU e Irán esta semana

Los países árabes acogen una reunión en Pakistán ante la incógnita de una negociación entre EEUU e Irán esta semana

A la espera de que esta semana se lleven a cabo o no las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cuya celebración Washington ha reafirmado en los últimos días, otros países árabes, como Arabia Saudí, Turquía o Egipto acogen esta semana una reunión para tratar el conflicto en Oriente Próximo. El encuentro, que se celebrará en Pakistán durante dos días, supone un intento para "rebajar las tensiones" entre una región que este fin de semana cumple un mes de guerra.

| etiquetas: pakistan , arabia saudí , turquía , egipto , irán , eeuu
3 1 0 K 58 politica
8 comentarios
3 1 0 K 58 politica
#1 Dav3n
Vamos, que están acojonados porque Irán no va a negociar nada con la panda de asesinos y sus mamporreros que montaron ésto.

Y tienen motivos para estarlo, lo gracioso es que en Europa la gente siga como si nada xD
5 K 77
Gry #2 Gry
#1 Al parecer Pakistán, que ya está con restricciones de combustible, está intentando convencer a los EEUU e Irán de que se sienten a hablar.
1 K 34
#3 Dav3n
#2 Pobrecitos xD
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Gry #5 Gry
#3 Pakistán está jodido a múltiples niveles y tienen nukes así que no es una broma.
1 K 38
#7 Dav3n
#5 Es una broma, sin duda, porque no pueden hacer nada por más que tengan nukes.

A ver si ahora, de repente, tener nukes implica que ya está todo resuelto.

Rusia tiene nukes y no veo a Ucrania muy preocupada, no?

Pues eso, el único drama es que Usrael ha dejado a India y Pakistán sin recursos.

Ellos verán, igual que los payasos radicales financia terroristas del golfo.

Y esto si que no es una broma, porque esos países van a desaparecer.
1 K 29
#4 CosaCosa
#1 tendriamos que cortar la cabeza de nuestros dirigentes, por inutiles y traidores, pero como no va a pasar, que cada palo aguante su vela
0 K 7
#6 chavi
Lo tienen chupao. Expulsan a EEUU de su territorio y tendrán paz
1 K 31
azathothruna #8 azathothruna
#6 Los arabes son cagones.
Jordania, libano, arabia y todos esos.
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menéame