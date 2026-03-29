Los países árabes acogen una reunión en Pakistán ante la incógnita de una negociación entre EEUU e Irán esta semana

A la espera de que esta semana se lleven a cabo o no las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cuya celebración Washington ha reafirmado en los últimos días, otros países árabes, como Arabia Saudí, Turquía o Egipto acogen esta semana una reunión para tratar el conflicto en Oriente Próximo. El encuentro, que se celebrará en Pakistán durante dos días, supone un intento para "rebajar las tensiones" entre una región que este fin de semana cumple un mes de guerra.