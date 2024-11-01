Un país de capitalistas y no de comunistas, el plan de Trump y Silicon Valley para convertir una generación de niños en inversores

La idea es simple pero ambiciosa: el gobierno federal depositará automáticamente 1 000 dólares en una cuenta de inversión para cada niño ciudadano nacido entre 2025 y 2028. Esos fondos no van a una cuenta corriente tradicional, sino que deben invertirse en fondos indexados del mercado de valores estadounidense, con el objetivo de que, con el paso del tiempo y el poder del interés compuesto, ese dinero pueda crecer considerablemente para cuando el niño alcance la adultez. Familias, amigos y empleadores podrán aportar hasta 5 000 dólares anuales.