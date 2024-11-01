edición general
Un país de capitalistas y no de comunistas, el plan de Trump y Silicon Valley para convertir una generación de niños en inversores

La idea es simple pero ambiciosa: el gobierno federal depositará automáticamente 1 000 dólares en una cuenta de inversión para cada niño ciudadano nacido entre 2025 y 2028. Esos fondos no van a una cuenta corriente tradicional, sino que deben invertirse en fondos indexados del mercado de valores estadounidense, con el objetivo de que, con el paso del tiempo y el poder del interés compuesto, ese dinero pueda crecer considerablemente para cuando el niño alcance la adultez. Familias, amigos y empleadores podrán aportar hasta 5 000 dólares anuales.

#1 Firnas
Regalar dinero público a empresas privadas.
5
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Y crear una inflación de putísima madre en todo Occidente y países aliados con sus himbersiones, como llevan haciendo los últimos veinticinco años.
0
#5 MPR
#1 Pero los que subvencionan a las empresas son los chinos.
0
#3 daniMate
Otro que confunde que "cualquiera puede ganar dinero invirtiendo" con "todo el mundo puede ganar dinero invirtiendo".

La mayoría parte de la inversión es especulativa. Muchos tienen que perder para que unos pocos ganen.
Es como la lotería.

Meter a todo el mundo ese jardín es exponerles a perder su patrimonio.
Pero bueno, son libres de arruinarse como quieran.

Laa consecuencias se veran en 30 años cuando no tengan dinero para sostener una jubilación
3
Findeton #6 Findeton
#3 Lo que dices es falso, "Muchos tienen que perder para que unos pocos ganen".

La economía no es un juego de suma cero -la política sí lo es-. Si una empresa crece, hace dinero produciendo bienes/servicios que la sociedad requiere, entonces TODOS sus inversores saldrán ganando. Ningún inversor tendrá que perder para que otro gane.
0
Findeton #2 Findeton
La medida me parece bien, excepto la parte de poner dinero del estado (= impuestos) en dicha cuenta.
0
#7 trasparente
No sería mala idea, si no fuera porque la bolsa, una buena idea en sus orígenes, no fuera ya desde hace mucho un casino con las cartas marcadas y las ruletas trucadas.
0

