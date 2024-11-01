·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10730
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11479
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
4267
clics
El miedo cambia de bando
5672
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
3902
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
más votadas
554
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
341
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
568
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
465
Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"
487
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
72
clics
La página web más cara del mundo
En este video estaremos analizado el sitio web de InfoDANA Recuperación, encontraremos algunos fallos de seguridad
|
etiquetas
:
página web
,
gobierno de españa
,
dana
,
infodana
6
1
1
K
46
tecnología
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
1
K
46
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
capitan__nemo
¿No era la de renfe y ademas mala?
0
K
20
#3
Aokromes
275k euros la mas cara del mundo? no tiene ni puta idea, habia una web antiguamente, no se si seguira que te vendia recuadritos, que cobro a sus "clientes" millones.
0
K
10
#6
SiempreAContracorriente
#3
De verdad hay que explicar una exageración y un título claramente clickbait. La web ha sido muy cara para la utilidad que ha dado a los ciudadanos. Esto desgraciadamente ocurre bastante y poco se pide rendición de cuentas por el derroche de dinero público
1
K
12
#8
Malinke
#6
pues yo me lo creí, porque no tengo ni idea del tema.
Además, ¿Viene a hablar de lo mal hecha que está la página y empiza él mimtiendo?
0
K
11
#9
Marisadoro
#6
ejemplo...
El teléfono andaluz para asesorar contra la okupación de viviendas registra 75 llamadas en seis meses
www.abc.es/espana/andalucia/sevi-telefono-andaluz-para-asesorar-contra
0
K
20
#10
SiempreAContracorriente
#9
hay cientos de ejemplos, me parece fatal de cualquier bando
0
K
9
#7
tpm1
#3
milliondollarhomepage.com/
1
K
14
#2
SiempreAContracorriente
Esta web ha costado 275.000 € y ha tenido menos de 1.000 visitas. Sale a unos 275€ por visita
0
K
9
#4
MonoMico
#2
Poco me parece
0
K
7
#5
mstk
#2
¿en que parte de la web salen las visitas? Yo no lo veo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Además, ¿Viene a hablar de lo mal hecha que está la página y empiza él mimtiendo?
El teléfono andaluz para asesorar contra la okupación de viviendas registra 75 llamadas en seis meses
www.abc.es/espana/andalucia/sevi-telefono-andaluz-para-asesorar-contra