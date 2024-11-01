edición general
La página web más cara del mundo  

En este video estaremos analizado el sitio web de InfoDANA Recuperación, encontraremos algunos fallos de seguridad

capitan__nemo #1 capitan__nemo
¿No era la de renfe y ademas mala?
Aokromes #3 Aokromes
275k euros la mas cara del mundo? no tiene ni puta idea, habia una web antiguamente, no se si seguira que te vendia recuadritos, que cobro a sus "clientes" millones.
SiempreAContracorriente #6 SiempreAContracorriente
#3 De verdad hay que explicar una exageración y un título claramente clickbait. La web ha sido muy cara para la utilidad que ha dado a los ciudadanos. Esto desgraciadamente ocurre bastante y poco se pide rendición de cuentas por el derroche de dinero público
Malinke #8 Malinke
#6 pues yo me lo creí, porque no tengo ni idea del tema.
Además, ¿Viene a hablar de lo mal hecha que está la página y empiza él mimtiendo?
#9 Marisadoro
#6 ejemplo...
El teléfono andaluz para asesorar contra la okupación de viviendas registra 75 llamadas en seis meses
www.abc.es/espana/andalucia/sevi-telefono-andaluz-para-asesorar-contra
SiempreAContracorriente #10 SiempreAContracorriente
#9 hay cientos de ejemplos, me parece fatal de cualquier bando
SiempreAContracorriente #2 SiempreAContracorriente
Esta web ha costado 275.000 € y ha tenido menos de 1.000 visitas. Sale a unos 275€ por visita
MonoMico #4 MonoMico
#2 Poco me parece :troll:
#5 mstk
#2 ¿en que parte de la web salen las visitas? Yo no lo veo.
