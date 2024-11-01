edición general
Pagaron miles de dólares por un crucero que nunca zarpó y ahora no pueden recuperar su dinero

"¡Deja atrás tu vida actual!", dice el anuncio de Victoria Cruises Line (VCL), que promociona el primer crucero residencial asequible del mundo. Los camarotes cuestan unos US$3.840 al mes para un viaje de tres años a 115 países, y viajeros de todo el mundo tienen la opción de recorrer la ruta todo el tiempo que deseen. Para los australianos Dennis y Taryna Wawn, de Perth, entusiasmados con la perspectiva de un hogar en el mar, el anuncio en Facebook no podría haber llegado en mejor momento: estaban planeando su jubilación. Tres años después,

Milmariposas #1 Milmariposas
He leído hasta "el anuncio en Facebook"... xD
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Cumplen lo que prometen, no veo yo el fraude. "Deja atrás tu vida actual..." les han estafado el dinero, y ahora a apretarse mas el cinturón y dejar los vicios, es decir, a dejar atrás la vida actual. :troll:
DarthMatter #3 DarthMatter *
Tres años contaminando el mundo a todo trapo.

... los combustibles marítimos son muy contaminantes y emiten altas cantidades de CO2, azufre y otros gases nocivos. La contaminación producida por un solo barco puede ser equivalente a la de millones de coches ...
