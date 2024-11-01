edición general
Pagan 26,5 euros a un lucense por cada uno de los 652 días que estuvo preso por un delito del que fue absuelto

Estuvo en prisión de forma preventiva un total de 652 días por un delito del que finalmente resultó absuelto y pasó doce años reclamando que la Justicia pagase su error. Este lucense pedía una indemnización de 217.033 euros por los daños morales y los perjuicios económicos que le ocasionó su encarcelamiento, pero la Audiencia Nacional acaba de resolver el caso otorgándole tan solo una indemnización de 17.300 euros, lo que se traduce en poco más de 26,5 euros por cada día preso.

etiquetas: lugo , carcel , error
7 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ya le pagaron más que al equipo A.
0 K 15
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Lo de la prisión preventiva en España no tiene sentido. Nadie debería estar tanto tiempo en prisión sin condena firme.
Solo le veo sentido para gente acusada de intento de homicidio y cosas así. Y ya está.
0 K 15
perrico #5 perrico
Joder, que barato se paga por cada día de secuestro.
0 K 11
borteixo #4 borteixo
Aljo faría
0 K 10
sorrillo #6 sorrillo
Tiene muy mala solución la cosa.

Quizá todos los que participan en los procesos judiciales deberían pagar por un seguro de responsabilidad civil o similar y que las indemnizaciones salieran de ese tipo de seguros.

La cuota del seguro se iría entiendo adaptando a la realidad de las indemnizaciones que habría que pagar por los errores de quienes los cometen.
0 K 10
Spirito #7 Spirito
Me parece que la sentencia es una tomadura de pelo.
0 K 9
Andreham #2 Andreham
Perro no come perro.

Entre bomberos no se pisan la manguera.

Y otros tantos del refranero español de "hoy por ti, mañana por mi".
0 K 7

