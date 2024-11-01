Pagan 26,5 euros a un lucense por cada uno de los 652 días que estuvo preso por un delito del que fue absuelto

Estuvo en prisión de forma preventiva un total de 652 días por un delito del que finalmente resultó absuelto y pasó doce años reclamando que la Justicia pagase su error. Este lucense pedía una indemnización de 217.033 euros por los daños morales y los perjuicios económicos que le ocasionó su encarcelamiento, pero la Audiencia Nacional acaba de resolver el caso otorgándole tan solo una indemnización de 17.300 euros, lo que se traduce en poco más de 26,5 euros por cada día preso.
| etiquetas: lugo , carcel , error
Solo le veo sentido para gente acusada de intento de homicidio y cosas así. Y ya está.
Quizá todos los que participan en los procesos judiciales deberían pagar por un seguro de responsabilidad civil o similar y que las indemnizaciones salieran de ese tipo de seguros.
La cuota del seguro se iría entiendo adaptando a la realidad de las indemnizaciones que habría que pagar por los errores de quienes los cometen.
Entre bomberos no se pisan la manguera.
Y otros tantos del refranero español de "hoy por ti, mañana por mi".