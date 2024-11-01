·
El padrino de la IA predice el colapso total de la sociedad
Los multimillonarios del sector tecnológico «están apostando realmente por que la IA sustituya a muchos trabajadores». [en inglés]
tecnología
tecnología
#1
NPCMeneaMePersigue
Geoffrey Hinton, uno de los tres llamados «padrinos» de la IA, nunca pierde la oportunidad de hacer declaraciones premonitorias sobre la tecnología que ayudó a crear.Durante una conversación pública de una hora con el senador Bernie Sanders en la Universidad de Georgetown la semana pasada, el informático británico expuso todas las formas alarmantes en las que prevé que la IA trastornará por completo la sociedad para peor, aparentemente dejando poco espacio para artimañas humanas como el…
#2
cenutrios_unidos
Pues ni tal mal, da tiempo de comer.
#3
Yorga77
#2
Tengo que ir a una comida de empresa y 6 comidas/cena familiares este mes a mi me vendría como agua de mayo. Pero jodidos estamos igual.
#7
Borgiano
La noticia de la muerte por IA ha salido muy tempranera esta semana.
#6
chocoleches
La realidad es la contraria, las empresas que se han lanzado a sustituir empleados por IA han tenido que volver al poco tiempo. Duolingo, IBM, Klarna, Mc Donalds, Air Canada... la lista de fiascos es larga, y se han perdido millonadas en comprobar que la IA no sirve todavía. Donde sí ha funcionado era en tareas que ya hacían algoritmos, como planificación de rutas o recomendaciones de compra.
Yo tengo mis dudas sobre quién colapsará primero, si la sociedad, o las Ten Titans (aunque quitaría a google del cesto)
#8
autonomator
"Previously, Hinton has said it wouldn't be “inconceivable” that humankind gets wiped out by AI. He also believes we're not that far away from achieving an artificial general intelligence, or AGI, a hypothetical AI system with human or superhuman levels of intelligence that is able to perform a vast array of tasks, which the AI industry is obsessed with building."
Vamos, clarísimo lo tiene todo el hombre este siempre.
#4
Cincocuatrotres
El que las multinacionales que nos dominan usen la IA para sustituir a humanos, no parece una buena idea para los humanos. Como nos convencerán de lo contrario?
#5
Tecar
Mucho me temo que Geoffrey Hinton subestima la capacidad del ser humano para crear trabajos completamente inútiles por los que se cobra una pasta.
#9
baronrampante
Hacen esta apuesta porque pretenden ganar tanto si aciertan como si no. Si aciertan, la IA les hace ricos y al resto pobres. Si no aciertan, su idea es que esos mismos trabajadores a los que quieren joder les compensen por las pérdidas.
