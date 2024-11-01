edición general
“Los padres no están teniendo hijos”: RFK lanza afirmaciones extrañas durante la rueda de prensa sobre la fecundación in vitro [ENG]

Estas declaraciones no son la primera vez que Kennedy alerta sobre la disminución del recuento de esperma en Estados Unidos, pero de inmediato llamaron la atención, y algunos observadores las calificaron de “extrañas” o “perturbadoras”. “Un adolescente estadounidense de hoy tiene menos testosterona que un hombre de 68 años. El recuento de esperma ha bajado un 50 %.” Sin embargo, los datos sobre el recuento de esperma no están claros. Aunque el recuento de esperma disminuye con la edad, la información disponible es escasa, según NBC News.

themarquesito #2 themarquesito
Así que la solución pasará por criminalizar el aborto y proscribir los anticonceptivos, nunca por hacer que sea más barato y llevadero el tener hijos, ya que para los republicanos la cuestión es castigar a las mujeres por tener sexualidad.
2 K 60
Edheo #3 Edheo
#2 Cómo van a tener hijos sin sexo? O van a hacer gratuita la fertilización invitro?
0 K 6
themarquesito #6 themarquesito
#3 Pues precisamente Trump y RFK Jr hablaron durante la campaña electoral de hacer gratuita o accesible la fertilización in vitro
0 K 20
EsanZerbait #5 EsanZerbait
#2 Necesitan hijos e hijas pobres, maleables y prescindibles
0 K 11
#1 Juantxi *
Pues si no tienen hijos es que no son padres. ¡Qué tipo más tonto!
Pero no es preocupante expulsando hispanos arreglarán pronto el problema.
2 K 39
#4 Grahml *
#1 RFK Jr. se expresa como el puto culo, efectivamente.

Pero como se expresa, es también exactamente como "piensa".

Y así estamos, con una banda de negacionistas conspiranoicos gobernando EEUU y prácticamente el mundo, como quién dice.
0 K 20

