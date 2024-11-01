“Los padres no están teniendo hijos”: RFK lanza afirmaciones extrañas durante la rueda de prensa sobre la fecundación in vitro [ENG]

Estas declaraciones no son la primera vez que Kennedy alerta sobre la disminución del recuento de esperma en Estados Unidos, pero de inmediato llamaron la atención, y algunos observadores las calificaron de “extrañas” o “perturbadoras”. “Un adolescente estadounidense de hoy tiene menos testosterona que un hombre de 68 años. El recuento de esperma ha bajado un 50 %.” Sin embargo, los datos sobre el recuento de esperma no están claros. Aunque el recuento de esperma disminuye con la edad, la información disponible es escasa, según NBC News.