4
meneos
210
clics
Los padres de Donald Trump
Fotográfia de los padres de Donald Trump, via reddit (eng)
ocio
#8
lonnegan
#7
Malditos telépatas... siempre leyendo mi mente
1
K
23
#1
lonnegan
En los comentarios se responden vuestras dudas. No, no son especímenes de Fallout. Si, al padre de Trump le quitaron un cacho de mandíbula por un tumor y así se quedó. Además usaba tupé.
No he leido más abajo así que no sé por qué su madre era así
1
K
23
#3
Dene
#1
lo que esta claro es que no dieron al pequeño Donald toda la atención y cariño que necesitaba y así ha salido, un degenerado niño rico sin límites ni filtros
0
K
11
#4
skaworld
#1
#2
Burlarse de los defectos fisicos de la gente esta muy feo cuando los intelectuales son mucho mas jugosos.
0
K
12
#5
lonnegan
#4
Yo no me he burlado de nadie, solamente me he hecho eco de los comentarios de Reddit
1
K
23
#7
skaworld
*
#5
#6
No engañais a nadie, admitid lo que estabais pensando.
Mas que nada porque es difícil no pensarlo
Pero esta feo
Pero es dificil no hacerlo
0
K
12
#6
mono
#4
Nunca me he burlado de nadie, de hecho he criticado a quien lo hace en Menéame.
Solo he dicho que se parece a su madre
1
K
23
#2
mono
Es igualito a su mamá
Y su hijo Barron, a su papá
1
K
19
#9
Kantinero
Se parece a la madre en lo físico en subnormal no se parece a nadie es el primero de la especie con ese nivel de hijoputismo, junto con el Israelí genocida el eipstein y ya dudo si un par de elementos del siglo pasado, alemán uno, gallego el otro
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
