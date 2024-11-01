edición general
Los padres de Donald Trump

Fotográfia de los padres de Donald Trump, via reddit (eng)

lonnegan #8 lonnegan
#7 Malditos telépatas... siempre leyendo mi mente xD
lonnegan #1 lonnegan
En los comentarios se responden vuestras dudas. No, no son especímenes de Fallout. Si, al padre de Trump le quitaron un cacho de mandíbula por un tumor y así se quedó. Además usaba tupé.
No he leido más abajo así que no sé por qué su madre era así xD
Dene #3 Dene
#1 lo que esta claro es que no dieron al pequeño Donald toda la atención y cariño que necesitaba y así ha salido, un degenerado niño rico sin límites ni filtros
skaworld #4 skaworld
#1 #2 Burlarse de los defectos fisicos de la gente esta muy feo cuando los intelectuales son mucho mas jugosos.
lonnegan #5 lonnegan
#4 Yo no me he burlado de nadie, solamente me he hecho eco de los comentarios de Reddit
skaworld #7 skaworld *
#5 #6 No engañais a nadie, admitid lo que estabais pensando.

Mas que nada porque es difícil no pensarlo

Pero esta feo

Pero es dificil no hacerlo xD
mono #6 mono
#4 Nunca me he burlado de nadie, de hecho he criticado a quien lo hace en Menéame.

Solo he dicho que se parece a su madre
mono #2 mono
Es igualito a su mamá

Y su hijo Barron, a su papá
Kantinero #9 Kantinero
Se parece a la madre en lo físico en subnormal no se parece a nadie es el primero de la especie con ese nivel de hijoputismo, junto con el Israelí genocida el eipstein y ya dudo si un par de elementos del siglo pasado, alemán uno, gallego el otro
