7
meneos
100
clics
Un padre mata accidentalmente a su hija de 14 años cuando intentaba disparar a un pájaro
El intento de ahuyentar a un ave terminó en tragedia: la bala atravesó al animal y alcanzó mortalmente a la adolescente.
etiquetas
eeuu
armas
accidente
actualidad
9 comentarios
#1
YeahYa
Si el pájaro hubiese tenido una pistola, podría haber matado al padre y salvar a la hija.
Conclusión: faltan más armas.
4
K
75
#4
Eukherio
#1
No tienes ni puta idea y te burlas de las armas. Aquí el pájaro hubiese matado mínimo a 5. En España estamos indefensos ante los pájaros que entran en nuestras casas sin permiso y el gobierno socialcomunista lo permite. Yo me cago vivo al cruzarme con una paloma, ojalá llevar pipa.
2
K
40
#7
mcfgdbbn3
#4
: Si al menos fueran pájaros...
www.youtube.com/watch?v=ScnXkyXqxz8
(Birds Aren't Real | The Documentary Part 1)
www.youtube.com/watch?v=bfFF_54pcJE
(Birds Aren't Real | The Documentary Part 2)
1
K
32
#8
YeahYa
#4
A mí no me vaciles. Tengo tres cotorras en casa dispuestas a llevarte a un gulag.
0
K
20
#9
Pixmac
*
#1
Si la hija hubiese tenido un arma y hubiera matado al padre no habría habido más que una víctima, ahorrando una muerte, y habría librado al mundo de un tonto que no piensa en que un pájaro (a no ser que sea de gran tamaño) rara vez parará una bala y ésta seguirá su camino hasta que se quede sin energía o encuentre algo (la hija). Es como todos esos muertos por balas perdidas provenientes de disparos al aire en celebraciones.
0
K
20
#5
Ludovicio
Que clase de deficiencia mental tienes que tener para decidir que es buena idea espantar a un pájaro con un arma de fuego. Especialmente cerca de tus hijos.
Lo de los usanos con las armas es alucinante.
0
K
14
#3
MoñecoTeDrapo
The history book on the shelf
Is always repeating itself
0
K
11
#6
Sariel
Y el miedo será porque tienen alas. Pero sí, los arcángeles dan mucho miedo
0
K
9
#2
Rizla
*
Lo siento mucho por la niña que ha pagado la inutilidad del padre.
pd: La foto del artículo es top
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
