Un padre mata accidentalmente a su hija de 14 años cuando intentaba disparar a un pájaro

El intento de ahuyentar a un ave terminó en tragedia: la bala atravesó al animal y alcanzó mortalmente a la adolescente. ...

| etiquetas: eeuu , armas , accidente
9 comentarios
YeahYa #1 YeahYa
Si el pájaro hubiese tenido una pistola, podría haber matado al padre y salvar a la hija.

Conclusión: faltan más armas.
#4 Eukherio
#1 No tienes ni puta idea y te burlas de las armas. Aquí el pájaro hubiese matado mínimo a 5. En España estamos indefensos ante los pájaros que entran en nuestras casas sin permiso y el gobierno socialcomunista lo permite. Yo me cago vivo al cruzarme con una paloma, ojalá llevar pipa.
#7 mcfgdbbn3
#4: Si al menos fueran pájaros...
www.youtube.com/watch?v=ScnXkyXqxz8 (Birds Aren't Real | The Documentary Part 1)
www.youtube.com/watch?v=bfFF_54pcJE (Birds Aren't Real | The Documentary Part 2)
YeahYa #8 YeahYa
#4 A mí no me vaciles. Tengo tres cotorras en casa dispuestas a llevarte a un gulag.
#9 Pixmac *
#1 Si la hija hubiese tenido un arma y hubiera matado al padre no habría habido más que una víctima, ahorrando una muerte, y habría librado al mundo de un tonto que no piensa en que un pájaro (a no ser que sea de gran tamaño) rara vez parará una bala y ésta seguirá su camino hasta que se quede sin energía o encuentre algo (la hija). Es como todos esos muertos por balas perdidas provenientes de disparos al aire en celebraciones.
Ludovicio #5 Ludovicio
Que clase de deficiencia mental tienes que tener para decidir que es buena idea espantar a un pájaro con un arma de fuego. Especialmente cerca de tus hijos.

Lo de los usanos con las armas es alucinante.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
The history book on the shelf
Is always repeating itself
:'(
#6 Sariel
Y el miedo será porque tienen alas. Pero sí, los arcángeles dan mucho miedo :-P
#2 Rizla *
Lo siento mucho por la niña que ha pagado la inutilidad del padre.
pd: La foto del artículo es top :clap:
