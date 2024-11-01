Padrastros podrán ser obligados a pagar cuota alimentaria en Colombia: Cómo y cuándo se aplicará la nueva responsabilidad

Colombia amplía la cuota alimentaria: Padrastros y madrastras pueden ser obligados a aportar si asumieron el rol parental. La nueva interpretación jurídica incorpora al padre o madre de crianza como posible sujeto responsable de la obligación alimentaria cuando se demuestre un ejercicio real, sostenido y comprobable del rol parental, sin sustituir la responsabilidad primaria de los progenitores biológicos sino complementándola para proteger el interés superior del menor.