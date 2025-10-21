Los pacientes de ELA avanzada recibirán 10.000 euros mensuales para costear sus cuidados

El Consejo de Ministros da luz verde a la financiación de la Ley ELA un año después de su aprobación en el Congreso. Cada persona beneficiaria recibiría una inversión salarial de 118.423 euros anuales en 14 pagas, lo que supone 9.860 euros mensuales. Este desembolso se ha calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona