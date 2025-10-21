edición general
Los pacientes de ELA avanzada recibirán 10.000 euros mensuales para costear sus cuidados

El Consejo de Ministros da luz verde a la financiación de la Ley ELA un año después de su aprobación en el Congreso. Cada persona beneficiaria recibiría una inversión salarial de 118.423 euros anuales en 14 pagas, lo que supone 9.860 euros mensuales. Este desembolso se ha calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona

La segunda derivada es cuándo recibirán ese dinero. No vale que tarden 2 años en recibirlo desde que lo soliciten porque igual no tienen 2 años para esperar.
#4 muy buen apunte.
Y entiendo también, que de alguna manera se tendrán que justificar la manera de gastarlos.
#5 estaba pensando en esos familiares que podrían cuidar, si están calificados para ello, podrán beneficiarse de un sueldo? Deberan sacarse un autónomo? Espero que den directrices claras de como emplear el dinero.
#4 Coño, que lo aprueben ya es más que lo que hacen muchos
#8 Hay asuntos en la constitución que no son más que papel mojado,aprobar una ley sin dotarla de presupuesto es más de lo mismo. No quiero ni hablar de que se firme una ley ,otra ley,sin demostrar un mínimo de prisa por su ejecución inmediata...

Veamos como se desarrolla todo esto.
Muy bien. Ya era hora
Este desembolso se ha calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona.

Estupenda noticia
Magnífica noticia.
#1 Que la sociedad pueda hacer algo así es algo de lo que tendremos que estar orgullosos y lo digo desde alguien que en 60 años no sabe lo que es pisar un hospital si no es de visita y estoy orgulloso de pagar impuestos
