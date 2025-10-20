edición general
Un paciente desvela cómo la inteligencia artificial le diagnosticó un tumor de páncreas antes que los médicos

Todo empezó hace unos tres años, cuando Dani comenzó a tener unos síntomas que, de primeras, no supo conectar entre ellos. "Lo que más notaba era hormigueo en las manos, en los brazos y en la cara. Decidí ir por mi cuenta a un neurólogo, pero los resultados fueron negativos y pensé que sería estrés". Su preocupación aumentó cuando, pasado el tiempo, se dio cuenta de que había perdido la capacidad de enfocar, veía doble, y perdía fuerza muscular. Dani compartió todo su historial médico con ChatGPT y este le dio un diagnóstico

Tarod #1 Tarod
Genial. Cerremos las consultas. Con ese diagnóstico directos al cirujano
