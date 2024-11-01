edición general
El paciente cero de la crisis mundial de la vivienda consigue contener los precios pero la victoria será efímera

Es imposible negarlo ya, el mundo atraviesa la mayor crisis de oferta de vivienda desde la II Guerra Mundial. En la mayor parte de países del mundo, desde España hasta EEUU, pasando por Japón, los precios no paran de crecer y se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades y los nuevos hogares. No hay vivienda suficiente para contener una demanda desatada. Los primeros países en sufrir esta espiral de precios fueron Canadá y Nueva Zelanda.

Olepoint #1 Olepoint *
Decía un sabio, Julio Anguita: "No me gusta nuestra Constitución, pero me conformaría con que esos que tanto presumen de constitucionalistas la cumpliesen tal y como está"

El Artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los españoles, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, regulando el suelo y combatiendo la especulación, aunque es un principio rector no directamente…   » ver todo el comentario
este_no_es_eltraba #3 este_no_es_eltraba *
#1 la constitución prohíbe el mandato imperativo (Artículo 67.2), y resulta que todas las leyes aprobadas en esta democracia liberal burguesa, fueron aprobadas bajo mandato imperativo. Es todo falso desde sus inicios.

La constitución es papel mojado. De hecho, el 15M venia a cambiar esto, hasta que podemos tocó los sillones.

Actualmente no hay ningún partido con representación que tenga en su programa acabar con el regimen del 78. Han canalizado el espíritu del 15M en esta puta mierda: un par de partidos mas en la cámara para que nada cambie.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#1 si derecho tienes, pero no en el centro de las capitales.
arturios #10 arturios
#1 Los "principios rectores" xD xD xD xD (perdón) ya eran papel mojado el día que se redactaron.
ElRespeto #4 ElRespeto
El economista diciendo “no hay vivienda suficiente para tanta demanda”… Repitiendo el bulo más dañino que puede tener un medio de comunicación. Hay vivienda de sobra, lo que sucede es que la están acaparando los ricos para especular!
#5 Marisadoro *
#4 se olvida mencionar otras medidas, p. e.

(Enero 2023) Canadá prohíbe durante dos años la especulación inmobiliaria por parte de extranjeros
www.elsaltodiario.com/vivienda/canada-prohibe-especulacion-inmobiliari
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#4 hay vivienda de sobras?
#2 Sacapuntas
Y dicho eso, los factores determinantes para que el mercado de la vivienda esté recalentado es la liberalización total del modelo de rentabilización del capital inmobiliario, obviando el interés general.
#9 detectordefalacias
No puede ser, la culpa del precio de la vivienda la tienen el perro, el coletas y la ley para el control de precios, me lo han dicho mis cuñados favoritos.

En el resto de los paises la culpa será de woke, feminismo, comunismo, progre e inmigración.
El_empecinado #6 El_empecinado *
#1El problema es que algo que no es exigible se convierte en opcional y, por tanto, voluntario. A título individual podemos ser solidarios, siempre y cuando nos lo podamos permitir y normalmente a pequeña escala, pero cuando entran en juego millones de euros (hablo de comisiones, no de monto total), salvo que corras el riesgo de acabar en la cárcel vas a hacer lo que más beneficio te dé a ti.
