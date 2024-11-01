El paciente cero de la crisis mundial de la vivienda consigue contener los precios pero la victoria será efímera

Es imposible negarlo ya, el mundo atraviesa la mayor crisis de oferta de vivienda desde la II Guerra Mundial. En la mayor parte de países del mundo, desde España hasta EEUU, pasando por Japón, los precios no paran de crecer y se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades y los nuevos hogares. No hay vivienda suficiente para contener una demanda desatada. Los primeros países en sufrir esta espiral de precios fueron Canadá y Nueva Zelanda.