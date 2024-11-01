El paciente cero de la crisis mundial de la vivienda consigue contener los precios pero la victoria será efímera

Es imposible negarlo ya, el mundo atraviesa la mayor crisis de oferta de vivienda desde la II Guerra Mundial. En la mayor parte de países del mundo, desde España hasta EEUU, pasando por Japón, los precios no paran de crecer y se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades y los nuevos hogares. No hay vivienda suficiente para contener una demanda desatada. Los primeros países en sufrir esta espiral de precios fueron Canadá y Nueva Zelanda.
| etiquetas: vivienda , crisis , paises
El Artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los españoles, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, regulando el suelo y combatiendo la especulación, aunque es un principio rector no directamente… » ver todo el comentario
La constitución es papel mojado. De hecho, el 15M venia a cambiar esto, hasta que podemos tocó los sillones.
Actualmente no hay ningún partido con representación que tenga en su programa acabar con el regimen del 78. Han canalizado el espíritu del 15M en esta puta mierda: un par de partidos mas en la cámara para que nada cambie.
(Enero 2023) Canadá prohíbe durante dos años la especulación inmobiliaria por parte de extranjeros
www.elsaltodiario.com/vivienda/canada-prohibe-especulacion-inmobiliari
En el resto de los paises la culpa será de woke, feminismo, comunismo, progre e inmigración.