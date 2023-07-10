·
La PAC: una minoría del 10% recibe la mayor parte de las ayudas al campo (60%)
“¿Quién se lleva el dinero de la PAC?” Cómo las subvenciones agrarias de la UE están favoreciendo a las élites a expensas del dinero de los contribuyentes
|
etiquetas
:
pac
,
subvenciones
,
campo
,
ue
,
política agraria
AgroInfo
6 comentarios
relacionadas
#3
Almirantecaraculo
Las tierras de cultivo son un adelanto de lo que va a pasar con las viviendas.
Los terratenientes acaparan el mercado, se hacen con las ayudas y los desgraciados a luchar por las migajas.
Spoiler, los esquiroles fachapobres dejarán en la estacada a su clase social.
2
K
29
#2
Chinchorro
Dos noticias se entienden mejor juntas:
www.lamarea.com/2023/07/10/las-empresas-vinculadas-a-la-casa-de-alba-r
1
K
27
#1
comadrejo
*
Por eso, en tiempos pasados, se realizo una furibunda campaña contra el PER. Esa cúspide receptora no quería compartir el 8% con los jornaleros.
1
K
21
#5
Priorat
Normal. Porque una minoría del 10% tiene el 60% del campo.
0
K
12
#6
EldelaPepi
Y esos son los dueños, generalmente, de los tractores que cortan autovías.
0
K
9
#4
aupaatu
La prometida reforma agraria que de quedo en el PER ,para acallar protestas y seguir dependiendo de los terratenientes
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
