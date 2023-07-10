edición general
La PAC: una minoría del 10% recibe la mayor parte de las ayudas al campo (60%)

“¿Quién se lleva el dinero de la PAC?” Cómo las subvenciones agrarias de la UE están favoreciendo a las élites a expensas del dinero de los contribuyentes

#3 Almirantecaraculo
Las tierras de cultivo son un adelanto de lo que va a pasar con las viviendas.
Los terratenientes acaparan el mercado, se hacen con las ayudas y los desgraciados a luchar por las migajas.
Spoiler, los esquiroles fachapobres dejarán en la estacada a su clase social.
comadrejo #1 comadrejo *
Por eso, en tiempos pasados, se realizo una furibunda campaña contra el PER. Esa cúspide receptora no quería compartir el 8% con los jornaleros.
Priorat #5 Priorat
Normal. Porque una minoría del 10% tiene el 60% del campo.
EldelaPepi #6 EldelaPepi
Y esos son los dueños, generalmente, de los tractores que cortan autovías.
aupaatu #4 aupaatu
La prometida reforma agraria que de quedo en el PER ,para acallar protestas y seguir dependiendo de los terratenientes
