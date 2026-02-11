edición general
Pablo Iglesias ve la nueva confluencia en la izquierda alternativa como un "juego de tronos entre un montón de partidos"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha dicho en TV3 que la nueva confluencia en la izquierda se trata de un "juego de tronos entre un montón de partidos y líderes políticos" que pueden estar empleando esos políticos para "decir algo que le gusta a la gente y ganar después poder interno" en sus partidos. Iglesias ha planteado que si se quisiera "conseguir algo" con la nueva formación, se hubiesen puesto de acuerdo todos los líderes progresistas "Si tú querías que esto se hiciera bien, tienes que ponerte primero de acuerdo con los partidos" dijo

Cantro #2 Cantro
Hay que escucharle, es un experto en el tema
este_no_es_eltraba #12 este_no_es_eltraba *
A podemos, "el partido de la furia trans", no le votan ni los de la comunidad LGBTI+.... apenas 6000 votos en aragon. Deberían deshacerse y evitar esta agonía vergonzosa.

hasta ciudadanos lo tuvo claro en su momento, estos parece que siguen sin enterarse que son un partido muerto.

La han liado parda, han diluido el 15M que venia a cambiar el régimen del 78, plegándose al psoe y dedicándose a todo menos a mejorar la vida la clase obrera. Que se piren de una vez, y este que siga…   » ver todo el comentario
Lamantua #16 Lamantua
#12 Vota Vox que no hace daño a la clase obrera, o preséntate a las elecciones. o_o
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Lo que le jode preocupa es que en este Juego de Tronos no es el quien tiene la espada por la empuñadura...
#9 tierramar *
Si la izquierda quiere salir para adelante deberían hablar con Iglesias, y aprender. Iglesias desde su puesto como vicepresidente de gobierno, conocio mecanismos del poder que los demás no vemos . Ojala Iglesias y Rufian hablaran!! Lo que Iglesias conocio en su puesto de vicepresidente tiene un valor incalculable, al enemigo (los ricos , el Régimen) hay que conocerlo
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Lo que le pasa a Pablo es que le jode infinito que una mujer como Yolanda tenga el poder. Cuanto machismo.
#19 jaramero
#6 pues Pablo fue el que se hizo a un lado para dejar paso a otros y dijo que Yolanda era mejor que él.

Lo hizo en la campaña de Madrid, pero dudo que hayas escuchado una palabra suya que no haya filtrado el pp...
Garbns #4 Garbns
Habló Viserys...
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones *
#4 Cheparys Pablarian.


La gente quiere izquierda, pero una izquierda moderna que se deje de gilipolleces y se centre en los problemas de los currelas y la gente común. El país está cansado de la izquierda cosmética, el postureo y el narcisismo endogámico .
Cehona #17 Cehona
#4 Es el líder supremo y heredero natural, aunque sus súbditos no le votan por incel. Los tres huevos los tiene Daenerys, pero nunca eclosionaran.
El perro sigue con mala cara.
kosako #3 kosako
Txurrita mía, pues como siempre.

A ver si las anteriores confluencias bien y esta mal xD
Fartón_Valenciano #8 Fartón_Valenciano
Bueno, supongo que Pablo Iglesias interpretara el personaje de Hodor, como casi siempre dice lo mismo... xD xD xD
BenitoCameIa #1 BenitoCameIa
Esto me recuerda a ciertas empresas que conocí que cambiaban de nombre cada año, cuando perdían la confianza de sus clientes por las chapuzas que hacían. Tremendo mar de tiburones era aquello.
#13 OTANASIA
Un tío brillante. Lo que fue una putada es la cantidad de saltimbanquis que se creyeron (les hicieron creer) estar a su altura. Luego pasa lo que pasa. Su mayor error fue no cubrirse las espaldas de estos.
Casiopeo #18 Casiopeo
Preparando el terreno para la negativa a unirse a los demás
#7 davidvsgoliat
Su tiempo ya pasó, que se deje de intoxicar y joder.
Lamantua #15 Lamantua
Una noticia sobre Iglesias sin negativos..? Nooooooooo.
#20 NanakiXIII
Si alguien piensa que la izquierda odia a la derecha, es que no es consciente de lo que la izquierda se odia a sí misma.
#10 visk0vitz
Pues si pasamos por alto que el estuvo en una situación similar a Rufián cuando montó Podemos, como análisis político de un analista político, razón no le falta. El circo que ha montado Rufián con todo esto parece casi improvisado.... No dudo de sus buenas intenciones, pero no puedes lanzarte a proponer una unión progresista de fuerzas independentistas y unionistas sin siquiera tener a tu propio partido apoyándote.... es que al final lo que le queda es salirse de ERC y montar un partido propio, con lo que seguimos subdividiendo.
#11 pirat
Él... ya tuvo su oprtunidad y no la aprovechó, que deje de hacer el felipegonzalez tocapelotas y no intente boicotear a los que sí han demostrado lealtad institucional priorizando el bien común.
