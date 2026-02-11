Pablo Iglesias ve la nueva confluencia en la izquierda alternativa como un "juego de tronos entre un montón de partidos"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha dicho en TV3 que la nueva confluencia en la izquierda se trata de un "juego de tronos entre un montón de partidos y líderes políticos" que pueden estar empleando esos políticos para "decir algo que le gusta a la gente y ganar después poder interno" en sus partidos. Iglesias ha planteado que si se quisiera "conseguir algo" con la nueva formación, se hubiesen puesto de acuerdo todos los líderes progresistas "Si tú querías que esto se hiciera bien, tienes que ponerte primero de acuerdo con los partidos" dijo
| etiquetas: pablo iglesias , podemos , izquierda , juego de tronos
hasta ciudadanos lo tuvo claro en su momento, estos parece que siguen sin enterarse que son un partido muerto.
La han liado parda, han diluido el 15M que venia a cambiar el régimen del 78, plegándose al psoe y dedicándose a todo menos a mejorar la vida la clase obrera. Que se piren de una vez, y este que siga… » ver todo el comentario
jodepreocupa es que en este Juego de Tronos no es el quien tiene la espada por la empuñadura...
Lo hizo en la campaña de Madrid, pero dudo que hayas escuchado una palabra suya que no haya filtrado el pp...
La gente quiere izquierda, pero una izquierda moderna que se deje de gilipolleces y se centre en los problemas de los currelas y la gente común. El país está cansado de la izquierda cosmética, el postureo y el narcisismo endogámico .
El perro sigue con mala cara.
A ver si las anteriores confluencias bien y esta mal