Pablo Iglesias ve la nueva confluencia en la izquierda alternativa como un "juego de tronos entre un montón de partidos"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha dicho en TV3 que la nueva confluencia en la izquierda se trata de un "juego de tronos entre un montón de partidos y líderes políticos" que pueden estar empleando esos políticos para "decir algo que le gusta a la gente y ganar después poder interno" en sus partidos. Iglesias ha planteado que si se quisiera "conseguir algo" con la nueva formación, se hubiesen puesto de acuerdo todos los líderes progresistas "Si tú querías que esto se hiciera bien, tienes que ponerte primero de acuerdo con los partidos" dijo