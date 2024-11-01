La oxidación del metal podría estar tras la tragedia de El Bocal: “Había tornillos partidos”

Según las primeras informaciones, una de las hipótesis que estaría tomando cada vez más relevancia es el mal estado de los herrajes y la tornillería de metal. La falta de mantenimiento habría provocado, así, que los elementos metálicos se hubieran oxidado, lo que en último término habría provocado el colapso de la estructura.
| etiquetas: tornillos , oxido , el bocal , puente
"El fenómeno de la corrosión por picaduras
Lo que le sucede al acero inoxidable cerca del mar es un proceso químico específico llamado corrosión por picaduras (pitting). El acero inoxidable contiene cromo, el cual reacciona con el oxígeno para formar una capa pasiva de óxido de cromo que protege al metal. Sin embargo, el salitre (cloruro de sodio) tiene la capacidad de romper esta capa… » ver todo el comentario
www.desnivel.com/material/la-uiaa-advierte-sobre-los-parabolts-cerca-d
los parabolts que sufren este problema no se pueden diferenciar a simple vista y ni tan siquiera haciendo una comprobación tirando de ellos. Sin embargo, no tienen por qué ser muy antiguos sino que en unos pocos meses ya pueden estar en mal estado y no resistir ni tan siquiera el peso de un escalador.
Sí, se utiliza acero inoxidable cerca del mar, pero solo si es de alto grado (generalmente AISI 316 o A4), el cual resiste la corrosión por su contenido de molibdeno. El acero común (304) se oxida rápidamente por la sal. Es crucial realizar mantenimiento periódico para retirar el salitre y evitar la oxidación, especialmente en estructuras expuestas.
Aspectos Clave:
* Grado 316/A4: Es el "acero marino" recomendado por su alta resistencia a cloruros.
*Grado 304: No se recomienda para primera línea de playa.
*Mantenimiento: La brisa marina y el salitre requieren limpieza frecuente para evitar manchas y corrosión.
A ver quién ha firmado esa obra...