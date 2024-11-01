edición general
La oxidación del metal podría estar tras la tragedia de El Bocal: “Había tornillos partidos”

La oxidación del metal podría estar tras la tragedia de El Bocal: “Había tornillos partidos”

Según las primeras informaciones, una de las hipótesis que estaría tomando cada vez más relevancia es el mal estado de los herrajes y la tornillería de metal. La falta de mantenimiento habría provocado, así, que los elementos metálicos se hubieran oxidado, lo que en último término habría provocado el colapso de la estructura.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Se han quedado calvos por las orejas. Una estructura de madera y metal al lado del mar sin mantenimiento...
josde #11 josde
#8 Esa es la que va a pagar todo, moralmente y judicialmente.
ahotsa #1 ahotsa *
A posteriori todo es fácil, pero hostias, ¿eso no lo sabe un arquitecto o ingeniero que supervisa la entrega de una obra en el mismo borde del mar? Un solo parabolt (tornillo) de escalada puede aguantar 2000 kg a tracción y a cizalladura y, si es de acero inoxidable, dura 20 años o más.
#4 Cuchifrito
#1 El agua marina es muy corrosiva incluso para el acero inoxidable si no se revisa y mantiene.

"El fenómeno de la corrosión por picaduras
Lo que le sucede al acero inoxidable cerca del mar es un proceso químico específico llamado corrosión por picaduras (pitting). El acero inoxidable contiene cromo, el cual reacciona con el oxígeno para formar una capa pasiva de óxido de cromo que protege al metal. Sin embargo, el salitre (cloruro de sodio) tiene la capacidad de romper esta capa…   » ver todo el comentario
powernergia #6 powernergia
#4 Ya no sabemos construir estructuras de madera sin chapas y tornillos metálicos, se abusa de ellos y son más vulnerables a las inclemencias y el mar.
ahotsa #9 ahotsa *
#4 Gracias por la explicación. Pero, vamos, el responsable de esa obra tiene que saber de eso, que vivimos en una península... Yo, que no sé, estoy seguro que me lo plantearía y buscaría información.

www.desnivel.com/material/la-uiaa-advierte-sobre-los-parabolts-cerca-d

los parabolts que sufren este problema no se pueden diferenciar a simple vista y ni tan siquiera haciendo una comprobación tirando de ellos. Sin embargo, no tienen por qué ser muy antiguos sino que en unos pocos meses ya pueden estar en mal estado y no resistir ni tan siquiera el peso de un escalador.
ahotsa #10 ahotsa *
#4 Vuelvo a contestarte, con una respuesta de una simple IA:

Sí, se utiliza acero inoxidable cerca del mar, pero solo si es de alto grado (generalmente AISI 316 o A4), el cual resiste la corrosión por su contenido de molibdeno. El acero común (304) se oxida rápidamente por la sal. Es crucial realizar mantenimiento periódico para retirar el salitre y evitar la oxidación, especialmente en estructuras expuestas.

Aspectos Clave:

* Grado 316/A4: Es el "acero marino" recomendado por su alta resistencia a cloruros.
*Grado 304: No se recomienda para primera línea de playa.
*Mantenimiento: La brisa marina y el salitre requieren limpieza frecuente para evitar manchas y corrosión.

A ver quién ha firmado esa obra...
#12 TimOtheo
#4 No dudo de lo que dices, pero en Punta del Hidalgo (Tenerife) hay estructuras de acero inoxidable en las piscinas naturales desde hace más de 30 años. Y ahí están. En contacto con el agua. Las ha roto el mar en algunos puntos en temporales, pero no por oxidación. Supongo que será también la calidad del acero.
josde #3 josde
Al final no saldrá de quien es la culpa, se pagaran indemnizaciones y a taparlo todo, la culpa de la policía que no paso el aviso y con eso arreglado.
#7 capitan.meneito
#3 espérate que no le echen la culpa al que llamó, por no avisar antes.
ahotsa #8 ahotsa *
#3 Yo creo que muy posiblemente la policía tiene culpa de 6 homicidios imprudentes por un hecho directo de narices. Eso no debería quitar ninguna responsabilidad a quien firma la entrega del puente ni a quien establece el mantenimiento y a quien lo hace o debería de hacer.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
La culpa es del que hizo los tornillos
