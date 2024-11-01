edición general
Outlook clasico deja de funcionar para muchos usuarios

Outlook clásico deja de funcionar para muchos usuarios sin que Microsoft de mejor solución que usar la nueva versión o la versión web.

litos523 #1 litos523
Y eso deja a muchos usuarios sin posibilidad de utilizar ficheros .PST con backups de correos.
arcangel2p #4 arcangel2p
#1 Me suena que Thunderbird los podía abrir.
#5 cabrerenc
#1 Que yo sepa, han añadido el soporte a PST hace nada. Se podría decir que van añadiendo todo lo que quitaron.... las risas que había en reddit cuando volvieron a activar que se pudiera trabajar sin Internet.
#4 Que yo sepa, Thunderbird ya no conecta a 365 des de hace mucho.
litos523 #9 litos523
#5 ¡Coño! Ni me había enterado.
Pues menos mal, porque si no, las backups de mi oficina eran papel mojado.
Ze7eN #6 Ze7eN
#1 No es cierto.

Configuración → Archivos → Archivos de datos de Outlook → Agregar archivo.  media
Ze7eN #7 Ze7eN
A mi, en el trabajo, tras muchos años usando el cliente antiguo, me costó mucho migrar al nuevo. De hecho, lo he probado varias veces.
Hace unos meses ya que estoy con el nuevo cliente (me propuse un último intento) y la verdad es que esta vez ha sido la definitiva y no echo en falta funcionalidades.
reithor #8 reithor
La undécima ventana es lo que arroja.
alpoza #2 alpoza
que pena.
litos523 #3 litos523
#2 Sin Outlook y Excel, el 80% de las empresas mundiales son inoperantes.
