Otra víctima de Adamuz se queja de la desatención del SAS: "Nos daban el alta a todos tras hacer un solo TAC cerebral"

Quedan muy bien las lágrimas de Juanma Moreno en televisión. Es verdad que estuvo cerca de las familias en esos días. Pero, ¿y luego? Han pasado ya casi dos meses y todavía hay supervivientes que tienen que lidiar con todo tipo de fracturas, que necesitan nuevas intervenciones quirúrgicas o que demandan nuevas pruebas diagnósticas para ajustar la evolución de la dolencia. En el Hospital Reina Sofía nos daban el alta a todos tras hacer un solo TAC cerebral, daba igual todo lo demás. Y todos los profesionales del hospital o la consulta, quemados.
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Hay un poco de artículo entre tanto partidismo.
Este tenía vértebras fracturadas y lo mandaron para casa diciéndole que le dolía de los moratones.
¿No se te ocurre nada mejor para justificarles?
Corría el año 2016 y el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, comenzó a recortar en sanidad. Quiso fusionar los dos hospitales de Granada capital y ésa fue la mecha que encendió las calles tras el levantamiento de un médico de Urgencias llamado Jesús Candel Fábregas. ‘Spiriman’ ya existía gracias al Spiribol, deporte inventado por su abuelo, pero, a partir de entonces, empezó a ser el faro de millones de corazones andaluces que sufrían por la falta de personal y las listas de espera
IU nunca llegó a ser opción clara y el resto de partidos como Podemos o Ciudadanos han terminado siendo un circo lleno de payasos que no hacen gracias.
Con este panorama normal que todos. Sea PPSOE.