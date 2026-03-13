Otra víctima de Adamuz se queja de la desatención del SAS: "Nos daban el alta a todos tras hacer un solo TAC cerebral"

Quedan muy bien las lágrimas de Juanma Moreno en televisión. Es verdad que estuvo cerca de las familias en esos días. Pero, ¿y luego? Han pasado ya casi dos meses y todavía hay supervivientes que tienen que lidiar con todo tipo de fracturas, que necesitan nuevas intervenciones quirúrgicas o que demandan nuevas pruebas diagnósticas para ajustar la evolución de la dolencia. En el Hospital Reina Sofía nos daban el alta a todos tras hacer un solo TAC cerebral, daba igual todo lo demás. Y todos los profesionales del hospital o la consulta, quemados.