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Otra víctima de Adamuz se queja de la desatención del SAS: "Nos daban el alta a todos tras hacer un solo TAC cerebral"

Otra víctima de Adamuz se queja de la desatención del SAS: "Nos daban el alta a todos tras hacer un solo TAC cerebral"

Quedan muy bien las lágrimas de Juanma Moreno en televisión. Es verdad que estuvo cerca de las familias en esos días. Pero, ¿y luego? Han pasado ya casi dos meses y todavía hay supervivientes que tienen que lidiar con todo tipo de fracturas, que necesitan nuevas intervenciones quirúrgicas o que demandan nuevas pruebas diagnósticas para ajustar la evolución de la dolencia. En el Hospital Reina Sofía nos daban el alta a todos tras hacer un solo TAC cerebral, daba igual todo lo demás. Y todos los profesionales del hospital o la consulta, quemados.

| etiquetas: sas , dejacion institucional del ppsoe , destruccion sanidad publica
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mesto #1 Mesto
Si te hacen un TAC sin apreciar daño y además no hay indicios de otra patologías que merezcan ingreso hospitalario lo normal es mandarte a tu casa.

Hay un poco de artículo entre tanto partidismo.
8 K 77
#7 Cuchifrito
#1 www.diariodeibiza.es/sociedad/2026/03/13/madre-joven-huelva-herido-ada
Este tenía vértebras fracturadas y lo mandaron para casa diciéndole que le dolía de los moratones.
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Mesto #9 Mesto
#7 No lo mandaron para casa, le hicieron pruebas y como el hospital estaba colapsado le pidieron que si podía se desplazase a otro hospital donde lo atenderían antes.
0 K 7
#10 Cuchifrito
#9 Eso fue en Córdoba, luego fue al Hospital de Huelva y allí lo mandaron a casa, estuvo dos semanas sin saber que tenía las vértebras rotas.
0 K 11
Mesto #11 Mesto
#10 Si ante la pregunta de qué te duele no lo sabía ni él imagina los médicos pero vamos, que poco tiene que ver eso con Juanma.
0 K 7
#13 Cuchifrito
#11 El diagnóstico no depende de que el diga que le duele, que no es un dolor de cabeza es un politraumatismo con fracturas...
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#14 MPPC *
#11 Madre mía, claro, si no lo sabe ni él, cómo lo van a saber los médicos, ¿haciéndole pruebas?. Vaya mierda, con todas las letras, de comentario.
¿No se te ocurre nada mejor para justificarles?
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¿Y? ¿Qué coño esperabas?
2 K 29
#5 tierramar *
ellibre.es/la-indignante-politizacion-de-la-sanidad-publica-en-andaluc La indignante politización de la sanidad pública en Andalucía
Corría el año 2016 y el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, comenzó a recortar en sanidad. Quiso fusionar los dos hospitales de Granada capital y ésa fue la mecha que encendió las calles tras el levantamiento de un médico de Urgencias llamado Jesús Candel Fábregas. ‘Spiriman’ ya existía gracias al Spiribol, deporte inventado por su abuelo, pero, a partir de entonces, empezó a ser el faro de millones de corazones andaluces que sufrían por la falta de personal y las listas de espera
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#8 tierramar
El PPSOE se mantiene por la red clientelar que han creado los 50 años de desgobierno. Y que son parte importante del Regimen 78 para el cual gobiernan, teniendo a todos los medios de comunicación a su favor, y atacando a toda opción de izquierda verdadera. Podemos se ha reducido por el ataque continuo de las cloacas, medios,...
0 K 15
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo *
ah, sí? a "todos"? entonces cómo es que casi dos meses después hay todavía 3 personas hospitalizadas? nadie va a decir una verdad sobre esto nunca, no? los responsables, no, pero es que las víctimas se ve que tampoco!
0 K 15
#3 tierramar
"Da igual quién gobierne, es todo una vergüenza y nos están llevando a un país empobrecido». Los únicos que han gobernado en Andalucia ha sido el PPSOE, y sí están hundiendo Andalucia. La destrucción de la sanidad publica andaluza empezo con el PSOE y continua con el PP.
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ombresaco #4 ombresaco
#3 Salvo excepciones, prácticamente todas las instiuciones en España están copadas por PPSOE
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Mesto #6 Mesto
#3 Hasta la aparición de. VOX no ha habido una opción sólida que plante cara al bipartidismo.

IU nunca llegó a ser opción clara y el resto de partidos como Podemos o Ciudadanos han terminado siendo un circo lleno de payasos que no hacen gracias.

Con este panorama normal que todos. Sea PPSOE.
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menéame