Otra muerte misteriosa en Rusia: un ex viceministro de Justicia fue hallado sin vida en su apartamento de Moscú

Sergei Tropin, quien ocupó el cargo de viceministro de Justicia de Rusia entre 1996 y 1997, fue hallado muerto en el baño de su apartamento en el centro de Moscú. Así lo informaron las agencias estatales rusas TASS y RIA, que citaron a las autoridades. El cuerpo fue encontrado en un apartamento de la calle Krasnogvardeiskaya n.º 3, de acuerdo con información de REN TV reproducida por The Moscow Times y News.ro. Los servicios de emergencia confirmaron que la causa preliminar del fallecimiento fue ahogamiento.

Don_Pixote #1 Don_Pixote
“ la causa preliminar del fallecimiento fue ahogamiento”

Se entiende, ahora hace frío para ir abriendo las ventanas
estemenda #4 estemenda
El pez gordo ruso hallado sin vida de esta semana.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Es rara para los estándares normales porque no estaba limpiando los cristales xD
jonolulu #2 jonolulu
20 años después de ser vice ministro. Qué rencorosos
io1976 #3 io1976
A ver si estaba en la kill list de los ucronazis democráticos del SBU.
Priorat #8 Priorat
¿Y no se tiró por el balcón? A mí esto sí que le parece sospechoso.
Cantro #7 Cantro
Este caso es un poco extraño. Ni siquiera soy capaz de encontrar una ficha suya en la wikipedia. Alguien que ocupó un cargo como ese debería dejar más rastro, más allá de la noticia de su muerte (que tampoco sale en tantos medios)
#6 VFR
La causa preliminar establece ahogamiento, no especifica que fuera en vodka
