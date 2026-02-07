Otra muerte misteriosa en Rusia: un ex viceministro de Justicia fue hallado sin vida en su apartamento de Moscú

Sergei Tropin, quien ocupó el cargo de viceministro de Justicia de Rusia entre 1996 y 1997, fue hallado muerto en el baño de su apartamento en el centro de Moscú. Así lo informaron las agencias estatales rusas TASS y RIA, que citaron a las autoridades. El cuerpo fue encontrado en un apartamento de la calle Krasnogvardeiskaya n.º 3, de acuerdo con información de REN TV reproducida por The Moscow Times y News.ro. Los servicios de emergencia confirmaron que la causa preliminar del fallecimiento fue ahogamiento.