La otra cara de las mascotas: el reto de gestionar los excrementos de 100.000 perros en Murcia y Cartagena

Los canes censados en las dos mayores ciudades de la Región generan cerca de 13.000 toneladas de deposiciones cada año y plantean un desafío cívico, normativo y de diseño urbano. Cada mañana, los vecinos del entorno de la Catedral de Murcia sacan a pasear a más de 2.500 perros en el barrio, animales que, tras pasar toda la noche encerrados en los pisos, esperan impacientes el momento de pisar la calle. La mayor parte de ellos repetirá el ritual varias veces más antes de que termine el día.