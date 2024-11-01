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La otra cara de las mascotas: el reto de gestionar los excrementos de 100.000 perros en Murcia y Cartagena

La otra cara de las mascotas: el reto de gestionar los excrementos de 100.000 perros en Murcia y Cartagena

Los canes censados en las dos mayores ciudades de la Región generan cerca de 13.000 toneladas de deposiciones cada año y plantean un desafío cívico, normativo y de diseño urbano. Cada mañana, los vecinos del entorno de la Catedral de Murcia sacan a pasear a más de 2.500 perros en el barrio, animales que, tras pasar toda la noche encerrados en los pisos, esperan impacientes el momento de pisar la calle. La mayor parte de ellos repetirá el ritual varias veces más antes de que termine el día.

| etiquetas: mascotas , perros , excrementos , murcia , cartagena , limpieza
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7 comentarios
10 2 0 K 181 cultura
Cuñado #1 Cuñado
Los están mirando al revés. No es la otra cara, es el culo.
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#2 hokkien
#1 menudo mundo de mierda
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Gotsel #6 Gotsel
En general, España da bastante asco en este sentido, suele ser vomitivo pasear por los las ciudades y pueblos.
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Cehona #5 Cehona
Visité hace unos días Gijón y me llamó la atención, qué, además de llevar los dueños de perros bolsitas, para recoger los excrementos, llevaban anexo una botellita con ¿Amoniaco o agua? para la orina.
Eso es civismo y no lo que veo en Madrid y otras ciudades.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Otra plaga del siglo XXI.
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Pacman #4 Pacman
Donde unos ven problemas, otros ven oportunidades
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#7 trasparente *
La caca de perro es compostable, que la legislación obligue a que las bolsas para caca de perro sean compostable y que se tengan que echar en papeleras específicas. Y que al que no recoge la caca se le sancione con una buena multa. Y, para gestionar todo esto, yo no tendría inconveniente en pagar un impuesto municipal anual razonable, de pongamos 50€ por perro.
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menéame