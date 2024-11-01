La OTAN alimenta el fantasma de la guerra con Rusia para justificar la militarización de Europa

La clase trabajadora es la gran perdedora en esta ecuación. Mientras los salarios reales se estancan o caen –con una inflación que muerde especialmente en los hogares de renta baja–, los directivos de la industria armamentística celebran bonos millonarios. Rheinmetall, por citar un caso, ha multiplicado por diez sus beneficios desde 2022. En las calles de Berlín, donde Rutte habló hoy, las manifestaciones contra la guerra y por la paz social ya claman por un giro: Europa no necesita más tanques, sino bienestar.
| etiquetas: rearme el gran robo , warfare , destrucción del estado de bienestar
x.com/RusiaSeMueve/status/1998036280626786572
El nivel de descomunal subnormalidad que hay en las filas de los rusoplanistas, nunca deja de asombrar.
Sigo sin entender qué parte de "guerra proxy" no se entiende, más que nada porque los mismos EEUU así lo reconocieron.
Joder ,cuanta incultura.
Joder, cuanto desconocimiento de la realidad
¿se lo van a preguntar a las familias de las mujeres con cáncer de Andalucía?
¿o a los habitantes de las zonas quemadas este verano por falta de recursos?
¿estamos preparados para tener vecinos que no llegan a final de mes, que están en lista de espera y no pueden pagar un médico privado, que no pueden ir al dentista?
¿a que el número de mendigos aumente?
Rusia es demasiado grande para la UE, para China e incluso para los lluesei y si no defendemos a Rusia de China, tendremos varios siglos de dominación mundial de China.
Si luchamos contra Rusia, China estará tocando palmas hasta con las orejas
Cuanto peor le va a Rusia, más contents está China, que desea el control de Mongolia y la cuenca completa del río Amur.
El resto es sólo un inmenso descampado, más de la mitad será chino en 50 años.
Por eso la guerra estúpida contra Ucrania
Solo quedamos nosotros en occidente