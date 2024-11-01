edición general
La OTAN alimenta el fantasma de la guerra con Rusia para justificar la militarización de Europa

La clase trabajadora es la gran perdedora en esta ecuación. Mientras los salarios reales se estancan o caen –con una inflación que muerde especialmente en los hogares de renta baja–, los directivos de la industria armamentística celebran bonos millonarios. Rheinmetall, por citar un caso, ha multiplicado por diez sus beneficios desde 2022. En las calles de Berlín, donde Rutte habló hoy, las manifestaciones contra la guerra y por la paz social ya claman por un giro: Europa no necesita más tanques, sino bienestar.

#2 Y mientras propagandistas como #0 siguen en su mundo de la piruleta, los nazis rusos dicen sin tapujos que estan en guerra con la UE y que nos quieren destruir.
x.com/RusiaSeMueve/status/1998036280626786572

El nivel de descomunal subnormalidad que hay en las filas de los rusoplanistas, nunca deja de asombrar.
#1 tierramar
Europa, que apenas salía de las cicatrices de la pandemia y la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, ahora se adentra en una fase de militarismo rampante. Esta transformación no es neutral: implica un desvío masivo de recursos de lo social a lo bélico. En Alemania, por ejemplo, el fondo especial de 100.000 millones de euros para defensa –lanzado en 2022 y ahora ampliado– se nutre de recortes en pensiones y subsidios energéticos para las familias humildes. En Francia, el presidente Macron ha vinculado el aumento del gasto militar al 3% del PIB con «reformas estructurales» que erosionan derechos laborales.
#4 VFR
#1 sería estúpido no rearmarse cuando tu vecino lo hace. Habrá que dar gracias por esos recortes a Putin y sus amigos defensores aquí presentes
#8 Dav3n
#4 La excusa barata para justificar a los que te roban, seguramente sin tener ni idea de ello, como buenas ovejas que sois.

Sigo sin entender qué parte de "guerra proxy" no se entiende, más que nada porque los mismos EEUU así lo reconocieron.
#14 VFR
#8 No veo yo a Rusia hacerla muy proxy
#11 Hoypuedeserungrandia
#4 Que vecino, Francia?? Y que crees que puede ocurrir si no gastamos miles de millones en rearmarnos?? Nos invadirán , se comerán a nuestros hijos, violaran a las mujeres y a los hombres , se comerán nuestra comida y se llevaran nuestro ganado.
Joder ,cuanta incultura.
#13 VFR
#11 Pregunta a Ucrania, quizás ellos te digan que puede ocurrir.
Joder, cuanto desconocimiento de la realidad
#18 ElenaCoures1
#4 Mejor explicado imposible
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Es que no podía ser de otra forma. Aunque claro, los políticos no te lo van a decir.
#3 Garbns
Alimenta el fantasma de la guerra inexistente, todo el mundo sabe que lo de Rusia es una operación especial de 3 días... hay que ser estómago agradecido.. (o subnormal)
#15 cosmonauta
#3 ¡Un poco de respeto a la diversidad funcional!
#6 beltraneja
¿y quien decide hasta qué punto queremos perder derechos sociales a cambio de ser independientes de rusia?
¿se lo van a preguntar a las familias de las mujeres con cáncer de Andalucía?
¿o a los habitantes de las zonas quemadas este verano por falta de recursos?
¿estamos preparados para tener vecinos que no llegan a final de mes, que están en lista de espera y no pueden pagar un médico privado, que no pueden ir al dentista?
¿a que el número de mendigos aumente?
#7 Asimismov
Europa no sé cuantas veces ha invadido Rusia; franceses, alemanes , suecos, prusianos, ... Y si sé cuantas veces ha invadido Rusia a Europa.

Rusia es demasiado grande para la UE, para China e incluso para los lluesei y si no defendemos a Rusia de China, tendremos varios siglos de dominación mundial de China.
Si luchamos contra Rusia, China estará tocando palmas hasta con las orejas
#9 tierramar
#7 Ponte al día: www.meneame.net/story/rompe-hegemonia-ee-uu-china-rusia-india-pakistan Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un encuentro que reúne a líderes de Rusia, China, India, Irán y Pakistán, entre otros, en lo que representa el 42% de la población mundial. Putin, acompañado por el presidente chino Xi Jinping, observa una agenda marcada por el impulso al multilateralismo y la búsqueda de acuerdos estratégicos en medio de sanciones y conflictos internacionales. EE.UU y su títere de la U.E observa la reunión con el temor propio de estar, junto a lo que ocurre con los BRICS, ante la muerte del polo hegemónico occidental surgido tras la Segunda Guerra mundial.
#12 Asimismov
#9 ¿En qué desmiente "la puesta al día" de lo que yo afirmo?
Cuanto peor le va a Rusia, más contents está China, que desea el control de Mongolia y la cuenca completa del río Amur.
#17 cosmonauta
#7 La Rusia auténtica es el eje San Petersburgo, Moscú, Sochi.

El resto es sólo un inmenso descampado, más de la mitad será chino en 50 años.

Por eso la guerra estúpida contra Ucrania
#16 lotomorcillo
Desgraciadamente hay que armarse pero no por Rusia, eso podía ser controlable. Es por qué ahora EEUU hay caído en el populismo de ultra derecha. NATO ha muerto.
Solo quedamos nosotros en occidente
#10 bibubibu
Al final vamos a tener que ser los propios ciudadanos los que nos volvamos contra nuestros dirigentes, usando el estilo francés, acabando con todos ellos y sus familias, para que comprendan que seguimos siendo muchos más que ellos.
